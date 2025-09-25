  1. ورزش
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹

پاراکمانداران ایران از بخش انفرادی مسابقات قهرمانی جهان حذف شدند

هر سه نماینده ایران در بخش انفرادی ریکرو و کامپوند مسابقات پاراتیروکمان قهرمان جهان از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات پاراتیروکمان قهرمانی جهان در کره جنوبی و در ماده ریکرو، امروز پنجشنبه ٣ مهر، محمدرضا عرب‌عامری در مرحله یک سی و دوم برابر نتیجه رقابت برابر نماینده ای از چین نتیجه را ۷ بر ۳ واگذار کرد و خذف شد.
غلامرضا رحیمی دیگر نماینده ایران در همین مرحله برابر حریفی از اوکراین ۷ بر ۳ پیروز شد اما در مرحله یک شانزدهم برابر نماینده روسیه ۶ بر ۴ نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.

در ماده کامپوند نیز هادی نوری در مرحله یک شانزدهم برابر نماینده روسیه ۱۴۰ بر ۱۳۸ به پیروزی رسید و راهی مرحله یک هشتم شد، او در این مرحله هم برابر نماینده چین ۱۴۶ بر ۱۴۵ برتری یافت اما در مرحله یک چهارم مقابل حریفی از انگلیس ۱۴۷ بر ۱۴۳ نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند.

در ادامه این رقابت‌ها ملی پوشان کشورمان فردا جمعه چهارم مهرماه در ماده دوبل ریکرو آقایان از ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی به مصاف حریفان خود می‌رود.

زینب حاجی حسینی

