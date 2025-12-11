به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز بزرگداشت مقام زن عصر پنجشنبه آئین تجلیل از بانوان شاغل در فرمانداری رودبار با حضور وحید پورحضرت فرماندار رودبار و معاونین وی در محل فرمانداری برگزار شد.
بانوان؛ چراغهای پرفروغ فرمانداری رودبار
در این مراسم، فرماندار رودبار ضمن تبریک این مناسبت فرخنده، از نقش ارزشمند بانوان در حوزههای مختلف اداری تقدیر کرد و گفت: بانوان فرمانداری با تعهد، دقت و احساس مسئولیت بالا، چراغهای پرفروغ این مجموعه هستند و بخش مهمی از پیشرفتهای اداری و خدماترسانی شایسته به مردم دیار صلح و دوستی، مرهون همت و صبوری این عزیزان است.
پورحضرت افزود: توانمندی، خلاقیت و مدیریت بانوان در کنار ویژگیهای اخلاقی و انسانی آنان، الگویی ارزشمند برای محیط اداری و جامعه است و فرمانداری رودبار قدردان زحمات بیشائبه این بزرگواران در تمامی سطوح است.
حمایت فرمانداری از مسیر پیشرفت بانوان
فرماندار رودبار با تأکید بر برنامهریزی مدیریت فرمانداری برای حمایت از بانوان گفت: تلاش کردهایم بسترهای پیشرفت شغلی بانوان فراهم شود و این مسیر همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.
در ادامه مراسم، معاونین فرماندار نیز با بیان سخنانی، ضمن تقدیر از عملکرد بانوان فعال در واحدهای مختلف، بر نقش سازنده آنان در تحقق اهداف سازمانی تأکید کردند.
تجلیل با اهدای لوح تقدیر و هدایا
این آئین با اهدای لوح تقدیر، گل و هدایای ویژه به زنان شاغل در فرمانداری رودبار پایان یافت؛ آئینی که به گفته مسئولان، نمادی از تقدیر فرمانداری از مقام زن و نقش بیبدیل بانوان در پیشبرد امور اداری و خدمتگزاری به مردم است.
نظر شما