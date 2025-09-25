محمدرضا دشتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اهدای ۱۰۰ بسته لوازم‌تحریر شامل کوله‌پشتی، نوشت‌افزار و دفتر به دانش‌آموزان کم‌برخوردار جزیره خارگ خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از تحصیل کودکان گفت: هدف ما فراهم کردن شرایطی است که همه دانش‌آموزان، فارغ از سطح برخورداری، بتوانند با آرامش و امکانات مناسب به آموزش خود ادامه دهند.

مدیر عملیات عمومی خارگ افزود: این بسته‌های تحصیلی شامل ملزومات ضروری برای دانش‌آموزان است و امیدواریم با همکاری نهادهای مختلف، شاهد استمرار و گسترش چنین اقدامات حمایتی در جزیره باشیم.