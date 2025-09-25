کشف ۱۹ مشک ماری بزرگ در شهرستان جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک اعلام کرد: حسب بررسی‌های میدانی انجام شده دادستانی و با صدور دستور قضائی، امروز تعداد نوزده عدد مشک ماری آماده بارگیری در جهت قاچاق سوخت از حوزه غرب جاسک کشف شد.

دادستان جاسک افزود: تعدادی از مشک‌های کشف شده تا میزان ششصد بشکه سوخت ظرفیت داشته و قاچاقچیان قصد داشتند تا با استفاده از این مشک‌ها، سوخت را بصورت کلان و میزان بالا از طریق شناورها به خارج از کشور منتقل کنند.

وی ادامه داد: با کشف این مشک‌ها که ارزش ریالی بالایی نیز دارند ضربه سهمگینی به قاچاقچیان سوخت زده شد.

پارسانیا ضمن تشکر از همراهی ضابطین و مجموعه انتظامی و دریابانی شهرستان، اعلام کرد: دستگاه قضائی جاسک بصورت مستمر مقابله قانونی با قاچاقچیان سوخت را ادامه می‌دهد و مجازات قانونی سنگینی در انتظار قاچاقچیان است.