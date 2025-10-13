پارسانیا: فرودگاه جاسک با مشکلات زیرساختی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد پارسانیا یک شنبه شب در نشست با خبرنگاران، رسانهها را عامل اصلی جهاد آگاهسازی جامعه خواند و اظهار کرد: رسانهها با پایبندی به رسالت حرفهای خود نقش مؤثری در اطلاعرسانی به مردم دارند و استمرار در این مسیر ضرورت دارد.
وی با اشاره به ایجاد سامانه ارتباط مستقیم مردم با دستگاه قضائی گفت: این سامانه نمونه موفقی در استان است و امکان ارتباط مؤثر مردم با دادسرا را فراهم کرده است. همکاری مستمر با رسانهها جزو اولویتهای ماست تا اقدامات قضایی و پیشگیری از سوءاستفادهها بهخوبی اطلاعرسانی شود.
دادستان جاسک درباره مسائل محلی اظهار کرد: در موضوع شترهای سرگردان اقدامات قانونی و هماهنگ با سایر دستگاهها انجام شد تا امنیت و نظم عمومی حفظ و حقوق مردم رعایت شود.
وی همچنین از مقابله با قاچاق سوخت، توقیف کشتیهای خارجی و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی خبر داد و تأکید کرد: تمامی اقدامات با رعایت قانون و حفظ حقوق مردم انجام شده است.
پارسانیا وضعیت فرودگاه جاسک را نیز بررسی کرد و خاطرنشان ساخت: بازدید میدانی نشان داد فرودگاه با مشکلات متعدد فنی و زیرساختی مواجه است و بخشی از نواقص با همکاری ارتش و مسئولان محلی رفع شد اما ورود فوری شرکتهای هواپیمایی و دستگاههای مسئول استانی ضروری است.
وی افزود: مشکلات از کولر و تجهیزات ضروری سالنها تا ایمنی سقفها گسترده است و اقدامات فوری و بنیادین برای ساماندهی فرودگاه لازم است.
دادستان جاسک در پایان بر استمرار ارتباط مردم با دستگاه قضایی و همکاری رسانهها تأکید کرد و گفت: این اقدامات نه تنها عدالت و امنیت را تضمین میکند بلکه میتواند الگویی برای سایر شهرستانها باشد.
در پایان نشست، از سوی دادستان از خبرنگاران حاضر با لوح تقدیر تجلیل شد.
