  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۶:۵۳

پارسانیا: فرودگاه جاسک با مشکلات زیرساختی مواجه است

پارسانیا: فرودگاه جاسک با مشکلات زیرساختی مواجه است

بندرعباس- دادستان جاسک بر ضرورت اقدام فوری برای ساماندهی زیرساخت‌های فرودگاه جاسک تأکید کرد و گفت: فرودگاه جاسک با مشکلات زیرساختی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد پارسانیا یک شنبه شب در نشست با خبرنگاران، رسانه‌ها را عامل اصلی جهاد آگاه‌سازی جامعه خواند و اظهار کرد: رسانه‌ها با پایبندی به رسالت حرفه‌ای خود نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی به مردم دارند و استمرار در این مسیر ضرورت دارد.

وی با اشاره به ایجاد سامانه ارتباط مستقیم مردم با دستگاه قضائی گفت: این سامانه نمونه موفقی در استان است و امکان ارتباط مؤثر مردم با دادسرا را فراهم کرده است. همکاری مستمر با رسانه‌ها جزو اولویت‌های ماست تا اقدامات قضایی و پیشگیری از سوءاستفاده‌ها به‌خوبی اطلاع‌رسانی شود.

دادستان جاسک درباره مسائل محلی اظهار کرد: در موضوع شترهای سرگردان اقدامات قانونی و هماهنگ با سایر دستگاه‌ها انجام شد تا امنیت و نظم عمومی حفظ و حقوق مردم رعایت شود.

وی همچنین از مقابله با قاچاق سوخت، توقیف کشتی‌های خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی خبر داد و تأکید کرد: تمامی اقدامات با رعایت قانون و حفظ حقوق مردم انجام شده است.
پارسانیا وضعیت فرودگاه جاسک را نیز بررسی کرد و خاطرنشان ساخت: بازدید میدانی نشان داد فرودگاه با مشکلات متعدد فنی و زیرساختی مواجه است و بخشی از نواقص با همکاری ارتش و مسئولان محلی رفع شد اما ورود فوری شرکت‌های هواپیمایی و دستگاه‌های مسئول استانی ضروری است.

وی افزود: مشکلات از کولر و تجهیزات ضروری سالن‌ها تا ایمنی سقف‌ها گسترده است و اقدامات فوری و بنیادین برای ساماندهی فرودگاه لازم است.
دادستان جاسک در پایان بر استمرار ارتباط مردم با دستگاه قضایی و همکاری رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: این اقدامات نه تنها عدالت و امنیت را تضمین می‌کند بلکه می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌ها باشد.

پارسانیا: فرودگاه جاسک با مشکلات زیرساختی مواجه است

در پایان نشست، از سوی دادستان از خبرنگاران حاضر با لوح تقدیر تجلیل شد.

کد خبر 6620354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مردم مگه استفاده ای از این فرودگاه دارند؟
    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      همه جای جاسک مشکلات زیرساختی دارد

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها