تولید سالانه بیش از ۸ هزار تن انواع گوشت در بردسکن

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسروری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال یک میلیون و ۳۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های این شهرستان انجام شد که از این میزان حدود ۲۹۷۰ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف گردید.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن افزود: بیش از ۲ هزار تن از گوشت مرغ تولیدی علاوه بر تأمین نیاز داخلی شهرستان، به مشهد و سایر نقاط استان ارسال شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بردسکن در پرورش طیور گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ واحد مرغداری فعال در سطح شهرستان فعالیت دارند و نقش مهمی در تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کنند.

مسروری گفت: سالانه در این شهرستان حدود ۲۴۰۰ تن گوشتپ گوسفندی، ۶۰۰ تن گوشت گوساله و ۳۷۵ تن گوشت شتر تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بالای تولید، بردسکن علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از تولیدات خود را به دیگر نقاط استان نیز ارسال می‌کند.