  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۸

تولید سالانه بیش از ۸ هزار تن انواع گوشت در بردسکن

تولید سالانه بیش از ۸ هزار تن انواع گوشت در بردسکن

بردسکن- مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: بردسکن سالانه ۸ هزار تن گوشت تولید و نیاز شهرستان و بخشی از استان خراسان رضوی را تأمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسروری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال یک میلیون و ۳۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های این شهرستان انجام شد که از این میزان حدود ۲۹۷۰ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف گردید.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن افزود: بیش از ۲ هزار تن از گوشت مرغ تولیدی علاوه بر تأمین نیاز داخلی شهرستان، به مشهد و سایر نقاط استان ارسال شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بردسکن در پرورش طیور گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ واحد مرغداری فعال در سطح شهرستان فعالیت دارند و نقش مهمی در تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کنند.

مسروری گفت: سالانه در این شهرستان حدود ۲۴۰۰ تن گوشتپ گوسفندی، ۶۰۰ تن گوشت گوساله و ۳۷۵ تن گوشت شتر تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بالای تولید، بردسکن علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از تولیدات خود را به دیگر نقاط استان نیز ارسال می‌کند.

کد خبر 6601883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها