به گزارش خبرنگار مهر، محمود جوادی‌نژاد صبح یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته دامپزشکی در اداره کل دامپزشکی برگزار شد، از دستاوردها و چالش‌های این حوزه گزارشی ارائه داد.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه سوم استان در تولید محصولات دامی کشور، ابراز کرد: خراسان رضوی در سال گذشته بیش از ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن محصولات دامی تولید کرده است. همچنین، ظرفیت تولید گوشت قرمز استان با تولید ۳۴ میلیون قطعه مرغ، یکی از نقاط قوت آن به شمار می‌رود.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۸ هزار و ۹۰۰ دوره پرورشی تحت نظارت دامپزشکی برگزار شد و موفقیت‌های قابل توجهی در کنترل بیماری‌های دامی به دست آمد.

جوادی نژاد همچنین از پاکسازی کانون یک بیماری خاص در کشور پس از هفت سال خبر داد.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی در ادامه گفت: برای مهار بیماری‌های دامی، بیش از ۲۱ هزار رأس دام در سال گذشته معدوم شدند که تحت پوشش بیمه قرار دارند.

وی به مشکلات ناشی از افزایش قیمت مرغ نیز اشاره کرده و تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی و دامپزشکی همچنان در راستای تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم تلاش می‌کنند.

جوادی نژاد همچنین درباره نظارت‌های بهداشتی در کشتارگاه‌ها، تولید گوشت قرمز، و وضعیت عرضه‌کنندگان گوشت در استان توضیحاتی ارائه داد و گفت روزانه ۲۲۰ تن گوشت قرمز در استان تولید می‌شود و خراسان رضوی پس از تهران دومین مصرف‌کننده گوشت قرمز کشور است.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی از اجرای پروژه‌های نوین الکترونیکی در حوزه دامپزشکی و طراحی سامانه‌های جدید نظارتی برای بهبود کیفیت و افزایش امنیت غذایی خبر داد.

توقف واردات غیرمجاز دام و تاکید بر تقویت نظارت‌های بهداشتی

رئیس دامپزشکی خراسان‌رضوی با اشاره به ورود غیرمجاز دام در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی گفت: واردات غیر مجاز، تأثیر منفی بر وضعیت بهداشتی و تولیدی منطقه داشته است که پس از رایزنی با دستگاه‌های امنیتی و ناظر، روند واردات غیرمجاز کنترل و از روز عید قربان متوقف خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش دامپزشکی در جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک انسان و دام، گفت: برای کنترل بیماری‌های دامی و جلوگیری از انتقال به انسان لازم است سهم دامپزشکی در اعتبارات سلامت دیده شود تا بتوانیم واکسیناسیون و کنترل بیماری‌ها را به‌درستی اجرا کنیم.

جوادی نژاد افزود: اداره بخش‌های بهداشتی تولید دام نیازمند حمایت مالی و هماهنگی بین‌بخشی است.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی از کمبود اعتبارات سلامت در زمینه‌های مختلف انتقاد کرد و خواستار تخصیص مناسب برای پیشگیری و کنترل بیماری‌ها شد.