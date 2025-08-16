  1. استانها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۹

روزانه بیش از ۹۰۰ تن انواع گوشت در خراسان رضوی تولید می‌شود

مشهد - مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: روزانه بیش از ۹۰۰ تن انواع گوشت در استان خراسان رضوی تولید می‌شود که در ایام خاص این تولیدات با رشد بیش از ۳۰ درصد همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جوادی نژاد صبح شنبه در نشست ستاد پذیرایی از زائرین دهه آخر ماه صفر در استان و مشهد مقدس، از آمادگی کامل دامپزشکی استان در این ایام خبر داد.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی تصریح کرد: فعالیت‌های ستاد این اداره کل به دو شکل صورت می‌گیرد. اول، پشتیبانی از موکب ها و زائران و شکل دوم، نظارت بهداشتی بر موکب ها و غذایی که در این هیأت‌ها تهیه می‌شود.

وی، با تاکید بر تشدید نظارت‌های بهداشتی در ایام پایانی دهه ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) گفت: با حداکثر توان و تجهیزات اقدامات انجام شود تا خللی در سلامت غذایی زائران ایجاد نشود.

جوادی نژاد یادآور شد دامپزشکی استان بر اساس وظایف ذاتی خود از ابتدای ماه محرم تشدید نظارت‌های بهداشتی و شرعی را در حوزه هیأت مذهبی در دستور کار قرار داده است و در دهه آخر ماه صفر این نظارت‌ها شدت خواهد یافت.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی، افزود: تعداد ۱۵ کشتارگاه‌های صنعتی طیور و بیش از ۳۰ کشتارگاه دام تحت نظارت مستقیم دامپزشکی آماده خدمات رسانی هستند.

وی گفت: به طور روزمره بیش از ۹۰۰ تن انواع گوشت در استان تولید می‌شود که در ایام خاص و مناسبت‌های مذهبی مانند دهه آخر صفر، پیش بینی می‌شود این تولیدات با رشد بیش از ۳۰ درصدی همراه باشد.

جوادی نژاد یادآور شد: ۵۸ دامپزشک، ۸۴ بازرس بهداشت گوشت و ۴۰ ناظر شرعی در ایام یادشده در قالب ۱۱۱ اکیپ ساماندهی شده و وظیفه نظارت بر تأمین ایمنی غذای زائران و مجاوران را در ایام پایانی دهه آخر ماه صفر بر عهده خواهند داشت.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت کشتارگاه‌های دام و طیور در ایام یادشده از تمامی موکب ها و دسته‌های عزاداری خواست تا فراورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کرده و از ذبح غیربهداشتی دام در معابر عمومی، حسینیه‌ها و … اکیداً خود داری کنند.

