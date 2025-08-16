به گزارش خبرنگار مهر، محمود جوادی نژاد صبح شنبه در نشست ستاد پذیرایی از زائرین دهه آخر ماه صفر در استان و مشهد مقدس، از آمادگی کامل دامپزشکی استان در این ایام خبر داد.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی تصریح کرد: فعالیت‌های ستاد این اداره کل به دو شکل صورت می‌گیرد. اول، پشتیبانی از موکب ها و زائران و شکل دوم، نظارت بهداشتی بر موکب ها و غذایی که در این هیأت‌ها تهیه می‌شود.

وی، با تاکید بر تشدید نظارت‌های بهداشتی در ایام پایانی دهه ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) گفت: با حداکثر توان و تجهیزات اقدامات انجام شود تا خللی در سلامت غذایی زائران ایجاد نشود.

جوادی نژاد یادآور شد دامپزشکی استان بر اساس وظایف ذاتی خود از ابتدای ماه محرم تشدید نظارت‌های بهداشتی و شرعی را در حوزه هیأت مذهبی در دستور کار قرار داده است و در دهه آخر ماه صفر این نظارت‌ها شدت خواهد یافت.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی، افزود: تعداد ۱۵ کشتارگاه‌های صنعتی طیور و بیش از ۳۰ کشتارگاه دام تحت نظارت مستقیم دامپزشکی آماده خدمات رسانی هستند.

وی گفت: به طور روزمره بیش از ۹۰۰ تن انواع گوشت در استان تولید می‌شود که در ایام خاص و مناسبت‌های مذهبی مانند دهه آخر صفر، پیش بینی می‌شود این تولیدات با رشد بیش از ۳۰ درصدی همراه باشد.

جوادی نژاد یادآور شد: ۵۸ دامپزشک، ۸۴ بازرس بهداشت گوشت و ۴۰ ناظر شرعی در ایام یادشده در قالب ۱۱۱ اکیپ ساماندهی شده و وظیفه نظارت بر تأمین ایمنی غذای زائران و مجاوران را در ایام پایانی دهه آخر ماه صفر بر عهده خواهند داشت.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت کشتارگاه‌های دام و طیور در ایام یادشده از تمامی موکب ها و دسته‌های عزاداری خواست تا فراورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کرده و از ذبح غیربهداشتی دام در معابر عمومی، حسینیه‌ها و … اکیداً خود داری کنند.