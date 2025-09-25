ثبت بیش از ۴۷ هزار مأموریت اورژانس در کرمانشاه طی نیمه نخست سال

مسعود قلعهسفیدی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۷ هزار و ۷۵۸ مأموریت توسط اورژانس استان به ثبت رسیده است.
وی افزود: از مجموع این مأموریتها، ۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر به مراکز درمانی انتقال داده شدند و ۲۵ هزار و ۴۲۴ مورد نیز خدمات درمانی در محل دریافت کردهاند.
قلعهسفیدی با اشاره به حجم تماسها با اورژانس، بیان کرد: طی این مدت ۲۱۵ هزار و ۹۱۸ تماس با شماره ۱۱۵ برقرار شده که متأسفانه ۲۵ هزار و ۷۴۶ مورد آن مزاحمت تلفنی بوده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان خاطرنشان کرد: از میان مأموریتهای انجامشده، ۱۰ هزار و ۷۲ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و ۳۷ هزار و ۶۸۶ مورد مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.
وی همچنین از نقش اورژانس هوایی استان یاد کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۲۴ مأموریت توسط اورژانس هوایی انجام شده که طی آن ۳۰ بیمار و مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافتند.
قلعهسفیدی در پایان با قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان اورژانس استان تأکید کرد: هدف اصلی ما، خدمترسانی سریع و مؤثر به مردم در شرایط بحرانی و کاهش تلفات ناشی از حوادث است.
