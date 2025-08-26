ثبت بیش از ۱۰۰۰۰ ماموریت در مرداد ماه اورژانس استان کرمانشاه

مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارشی از عملکرد اورژانس در مردادماه سال جاری، گفت: در این ماه، اورژانس استان موفق به ثبت ۱۰ هزار و ۲۲ مأموریت شد که بخش مهمی از آنها بهصورت شبانهروزی و در شرایط بحرانی انجام گرفت.
وی افزود: در جریان این مأموریتها، ۵ هزار و ۲۱۲ نفر به مراکز درمانی استان منتقل شدند و همچنین ۱۳ هزار و ۹۸۵ نفر نیز در همان محل حادثه و بدون نیاز به انتقال، تحت درمان و رسیدگی قرار گرفتند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان با اشاره به حجم بالای تماسهای شهروندان با مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵، اظهار کرد: در مردادماه ۳۸ هزار و ۸۵۸ تماس با اورژانس برقرار شد که متأسفانه از این میان ۴ هزار و ۱۴۲ تماس مزاحم بوده است؛ موضوعی که همواره موجب اتلاف وقت و ایجاد اختلال در رسیدگی سریع به بیماران و مصدومان واقعی میشود.
دکتر قلعهسفیدی با تشریح نوع مأموریتهای انجامشده، عنوان کرد: از مجموع مأموریتهای مردادماه، ۲ هزار و ۱۵۳ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و ۷ هزار و ۸۶۹ مأموریت غیرترافیکی شامل بیماریهای داخلی، قلبی، تنفسی و سایر موارد اورژانسی بوده است.
وی همچنین به نقش اورژانس هوایی در استان اشاره کرد و افزود: در مردادماه، اورژانس هوایی استان نیز ۲ مأموریت انجام داد که در جریان آنها، ۲ نفر از بیماران بدحال به مراکز درمانی مجهز منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: عملکرد شبانهروزی همکاران در اورژانس ۱۱۵، نشاندهنده تلاش بیوقفه تیمهای امدادی برای نجات جان مردم است و امیدواریم با فرهنگسازی مناسب، از میزان تماسهای غیرضروری و مزاحمتی کاسته شود تا بتوانیم در لحظات حیاتی، خدمات را سریعتر و مؤثرتر به بیماران واقعی ارائه دهیم.
نظر شما