ثبت بیش از ۱۰۰۰۰ ماموریت در مرداد ماه اورژانس استان کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از انجام بیش از ۱۰ هزار مأموریت توسط اورژانس ۱۱۵ این استان در مردادماه خبر داد.

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارشی از عملکرد اورژانس در مردادماه سال جاری، گفت: در این ماه، اورژانس استان موفق به ثبت ۱۰ هزار و ۲۲ مأموریت شد که بخش مهمی از آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی و در شرایط بحرانی انجام گرفت.

وی افزود: در جریان این مأموریت‌ها، ۵ هزار و ۲۱۲ نفر به مراکز درمانی استان منتقل شدند و همچنین ۱۳ هزار و ۹۸۵ نفر نیز در همان محل حادثه و بدون نیاز به انتقال، تحت درمان و رسیدگی قرار گرفتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان با اشاره به حجم بالای تماس‌های شهروندان با مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵، اظهار کرد: در مردادماه ۳۸ هزار و ۸۵۸ تماس با اورژانس برقرار شد که متأسفانه از این میان ۴ هزار و ۱۴۲ تماس مزاحم بوده است؛ موضوعی که همواره موجب اتلاف وقت و ایجاد اختلال در رسیدگی سریع به بیماران و مصدومان واقعی می‌شود.

دکتر قلعه‌سفیدی با تشریح نوع مأموریت‌های انجام‌شده، عنوان کرد: از مجموع مأموریت‌های مردادماه، ۲ هزار و ۱۵۳ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و ۷ هزار و ۸۶۹ مأموریت غیرترافیکی شامل بیماری‌های داخلی، قلبی، تنفسی و سایر موارد اورژانسی بوده است.

وی همچنین به نقش اورژانس هوایی در استان اشاره کرد و افزود: در مردادماه، اورژانس هوایی استان نیز ۲ مأموریت انجام داد که در جریان آن‌ها، ۲ نفر از بیماران بدحال به مراکز درمانی مجهز منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: عملکرد شبانه‌روزی همکاران در اورژانس ۱۱۵، نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه تیم‌های امدادی برای نجات جان مردم است و امیدواریم با فرهنگ‌سازی مناسب، از میزان تماس‌های غیرضروری و مزاحمتی کاسته شود تا بتوانیم در لحظات حیاتی، خدمات را سریع‌تر و مؤثرتر به بیماران واقعی ارائه دهیم.

