به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا رستگار شامگاه پنجشنبه در حاشیه دومین روز از کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی که همزمان با هفته دفاع مقدس در مجتمع آیهها مشهد برگزار میشود با اشاره به فرصت مناسبی که کنگره ۱۸ هزار شهید برای شناخت نسل جوان با ارزشهای دفاع مقدس ایجاد میکند اظهار کرد: جنگ شناختی یکی از چالشهای اصلی امروز است و دشمن با استفاده از رسانهها و شایعات، سعی دارد ارزشهای انقلاب اسلامی را تحریف کند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) به نقش کلیدی روحانیت در دوران جنگ تحمیلی و چالشهای امروز اشاره کرد.
وی ضمن قدردانی از مردم ولایت مدار مشهد بابت حضور پرشور و عاشقانه در نمایش رزمی ۱۸ هزار شهید بیان کرد: این نمایش به مدت ۱۰ شب برگزار میشود و فرصتی مناسب برای آشنایی نسل جوان با دفاع مقدس را فراهم میکند.
رستگار با اشاره به تجربه خود از دوران هشت سال دفاع مقدس، تأکید کرد: روحانیت در تمامی مراحل جنگ حضور فعال داشتند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) افزود: روحانیت نه تنها در خط مقدم، بلکه در تمامی سطوح فرماندهی و رزمندگی، از فرماندهان لشکر تا گروههای تخریب و اطلاعات، نقش آفرینی کردند.
وی خاطرنشان کرد: این حضور نشاندهنده این است که روحانیت همواره در صحنههای سخت بوده و به عنوان یک نیروی مؤثر عمل کرده است.
رستگار همچنین به نقش مقام معظم رهبری در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب بارها در خط مقدم جبهه حضور پیدا کردند و این نشاندهنده تعهد و ارادت ایشان به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) با بیان اینکه برخی جوانان امروزی ممکن است از این نقشها بیخبر باشند، تأکید کرد: روحانیت فراتر از برگزاری نماز جماعت، در صحنههای نبرد نیز فعال بوده است.
وی با تأکید بر اینکه جنگ همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: امروز ما با دنیای استکبار در قالبهای مختلفی از جمله جنگ نرم و شناختی مواجه هستیم.
رستگار جنگ شناختی را به عنوان یکی از چالشهای اصلی امروز معرفی کرد و گفت: دشمن با استفاده از رسانهها و شایعات، سعی دارد ارزشهای انقلاب اسلامی را تحریف کند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) همچنین به جهاد تبیین به عنوان یک ضرورت در برابر این جنگ شناختی اشاره کرد و گفت: روحانیت و علما در این عرصه به عنوان جهادگران و پرچمداران تبیین نقش آفرینی میکنند.
وی با اشاره به انسجام ملت ایران در برابر تهدیدات، تأکید کرد: همانطور که در جنگ تحمیلی ملت ما با همبستگی مثالزدنی وارد میدان شدند، امروز نیز باید با همین روحیه و عزت به مقابله با چالشها بپردازیم و امیدواریم که این افتخارات ادامه داشته باشد تا پرچم جمهوری اسلامی ایران به دست صاحب اصلی آن سپرده شود.
