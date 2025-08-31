به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدهاشم غیاثی در نهمین جلسه شورای اداری بسیج با عنوان «همایش روز قشر بسیج کارمندی» که صبح یکشنبه با حضور سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و جمعی از فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج ادارات، مسئولان استانی و مدیران شهری برگزار شد، اظهار کرد: اگرچه از قبل اعلام شد که هشتم مردادماه، موعد برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی باشد و حتی مقدمات دیدار با رهبر معظم انقلاب نیز تنظیم شده بود، اما جنگ ۱۲ روزه همه معادلات و برنامه‌ها را برهم زد تا ستاد برگزاری کنگره ناچار به ترتیبات تازه و هماهنگی‌های جدید برای این رویداد مهم باشد.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) افزود: قرار ما بر این بود که شهید عزیز و سرافراز ما، سردار سپهبد سلامی، سخنران محوری کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی باشد، اما برنامه‌ریزی‌ها به‌قدری تحت‌تأثیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قرار گرفت که ایشان به خیل شهدای این جنگ ظالمانه پیوست.

وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه‌ریزی جدید، ترتیبی دیده شده تا ویژه‌برنامه فرهنگی هنری «هبوط تا ظهور» در قالب یک نمایش دوساعته در ۱۰ شب از ۲ مهر تا ۱۲ مهر ۱۴۰۴، مطلع برنامه‌های جدید کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی باشد. این رویداد هنری به‌عنوان رزمایش بزرگ بسیجیان استان، موضوعات متنوعی را دربر می‌گیرد، بیش از شش ماه برای آن تمرین شده و قطعاً برای همه اقشار مردم و مخصوصاً نوجوانان و جوانان بسیارجذاب خواهد بود.

غیاثی ادامه داد: علاوه بر این، شرایطی فراهم شده تا ۲۸ آبان‌ماه، زمان برپایی اجلاسیه ملی و کنگره بزرگ شهدای استان باشد. پیش و پس از آن نیز کنگره‌های ملی شهرستان‌ها برگزار خواهد شد، زیرا همانطور که پیش‌تر اعلام شده است، بنا به قانون هر شهرستان که بیش از هزار شهید داشته باشد، می‌تواند یک کنگره ملی برگزار کند و خراسان رضوی تنها استان کشور است که به‌جز مرکز استان، پنج شهرستانش مشتمل بر تربت حیدریه، سبزوار، نیشابور، کاشمر و قوچان، مشمول برپایی کنگره ملی هستند.