به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در حاشیه برگزاری هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ولودیمیر زلنسکی همتای خود از اوکراین دیدار و رایزنی کرد.

رئیس جمهور آمریکا در این دیدار در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه آیا کشورهای عضو ناتو باید هواپیمای روسی را که وارد حریم هوایی‌شان شود، سرنگون کنند، گفت: بله باید این کار را بکنند.

در این دیدار خبرنگاری پرسید: آیا شما هنوز به پوتین اعتماد دارید؟ ترامپ پاسخ داد: حدود یک ماه دیگر به شما می‌گویم.

دونالد ترامپ پیرامون خرید نفت توسط برخی کشورها از روسیه، اضافه کرد: اوربان (نخست وزیر مجارستان) دوست من است. من با او حرف نزده‌ام؛ اما فکر می‌کنم اوربان خرید نفت روسیه را متوقف کند، اگر با او صحبت کنم. حتماً با او صحبت خواهم کرد.

وی ادعا کرد: وضعیت اقتصادی روسیه الان افتضاح است. در حال فروپاشی است. اوکراین کار بسیار خوبی در متوقف کردن این ارتش عظیم انجام می‌دهد.