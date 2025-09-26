  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۳

رضا شهلایی، کوهنورد کرمانشاهی بر فراز ماناسلو ایستاد

رضا شهلایی، کوهنورد کرمانشاهی بر فراز ماناسلو ایستاد

کرمانشاه - کوهنورد پرافتخار کرمانشاهی با صعود موفق به قله ۸ هزار و ۱۶۳ متری ماناسلو در رشته‌کوه هیمالیا، بار دیگر نام ایران و کرمانشاه را در عرصه بین‌المللی مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهلایی، کوهنورد برجسته و با سابقه کرمانشاهی، موفق شد قله ماناسلو به ارتفاع ۸ هزار و ۱۶۳ متر را در کشور نپال فتح کند.

قله ماناسلو به عنوان هشتمین قله مرتفع جهان، از دشوارترین قلل هیمالیا به شمار می‌رود و تاکنون بیش از ۲۵۰ کوهنورد جهان توانسته‌اند بر فراز آن بایستند؛ مسیری که متأسفانه ۵۲ نفر نیز در آن جان خود را از دست داده‌اند.

رضا شهلایی پیش از این نیز رکوردهای قابل توجهی از خود برجای گذاشته و صعود به قلل اورست، کی ۲، آناپورنا، کانچن چونگا، نانگا پاربات، ماکالو، لوتسه و دائولاگیری را در کارنامه دارد.

با این دستاورد جدید، شهلایی یکی از معدود کوهنوردان ایرانی است که موفق به فتح ۹ قله ۸ هزار متری جهان شده و افتخاری دیگر برای جامعه ورزشی کشور و به ویژه استان کرمانشاه رقم زده است.

کد خبر 6602075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها