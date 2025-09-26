رضا شهلایی، کوهنورد کرمانشاهی بر فراز ماناسلو ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهلایی، کوهنورد برجسته و با سابقه کرمانشاهی، موفق شد قله ماناسلو به ارتفاع ۸ هزار و ۱۶۳ متر را در کشور نپال فتح کند.

قله ماناسلو به عنوان هشتمین قله مرتفع جهان، از دشوارترین قلل هیمالیا به شمار می‌رود و تاکنون بیش از ۲۵۰ کوهنورد جهان توانسته‌اند بر فراز آن بایستند؛ مسیری که متأسفانه ۵۲ نفر نیز در آن جان خود را از دست داده‌اند.

رضا شهلایی پیش از این نیز رکوردهای قابل توجهی از خود برجای گذاشته و صعود به قلل اورست، کی ۲، آناپورنا، کانچن چونگا، نانگا پاربات، ماکالو، لوتسه و دائولاگیری را در کارنامه دارد.

با این دستاورد جدید، شهلایی یکی از معدود کوهنوردان ایرانی است که موفق به فتح ۹ قله ۸ هزار متری جهان شده و افتخاری دیگر برای جامعه ورزشی کشور و به ویژه استان کرمانشاه رقم زده است.