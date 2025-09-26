تیم فوتبال دنای یاسوج فعالیت خود را آغاز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی صبح جمعه در حاشیه برگزاری مراسم پیاده‌روی خانوادگی در یاسوج با اشاره به جایگاه محوری ورزش در توسعه همه‌جانبه اظهار کرد: ورزش در ابعاد گوناگون زندگی از جمله مسائل شخصی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اثرگذار است.

وی افزود: جوامعی موفق شده‌اند که در مسیر موفقیت گام برمی‌دارند و باید توجه ویژه‌ای به مقوله ورزش داشته باشند، چرا که افراد سالم و با نشاط، قطعاً می‌توانند تاثیرگذارتر باشند.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یافته‌های علمی نیز نشان می‌دهد که جوامع سالم، جوامعی هستند که در شاخص‌های مربوط به ورزش، نمرات مثبت و قابل قبولی کسب کرده‌اند. بر این اساس، این انتظار را از تمامی متولیان داریم که در بحث توسعه ورزش، حمایت از ورزش و بالا بردن انگیزه ورزشکاران، نهایت همکاری و مساعدت را به عمل آورند.

وی در ادامه با تقدیر از همراهی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: استاندار در کنار توجه به زیرساخت‌ها، هرگاه در عرصه ورزشی نیازمند درخواست و کمکی بودیم به خوبی همکاری کردند.

بهرامی اضافه کرد: تیم فوتبال که وعده آن را به مردم داده بودیم کار خود را آغاز کرده است و استاندار استان در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه در تأمین شرایط فنی مورد تأیید فدراسیون برای ورزشگاه، کمک‌های شایانی کرد.