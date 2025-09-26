به گزارش خبرنگار مهر، محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه (س) شامگاه گذشته با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی برگزار شد.

وی در ابتدای سخنان خود ضمن ادای احترام به مقام والای شهدای دفاع مقدس، این دوران را سرشار از جلوه‌های ماندگار توصیف کرد و گفت: دفاع مقدس مملو از زیبایی‌ها و ارزش‌هایی است که نسل جدید باید با آن آشنا شود و از آن درس بگیرد.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به آیات ۳۳ و ۳۴ سوره آل‌عمران اظهار داشت: این آیات از مهم‌ترین آیاتی است که هم در روز عاشورا توسط امام حسین (ع) هنگام بدرقه حضرت علی‌اکبر (ع) تلاوت شد و هم امام رضا (ع) در برابر مأمون عباسی آن را دلیل روشنی بر فضیلت اهل‌بیت (ع) دانست.

رفیعی در ادامه به بیان مفاد این دو آیه پرداخت و توضیح داد: خداوند متعال در این آیات چهار گروه برگزیده را معرفی می‌کند؛ نخست حضرت آدم (ع) به‌عنوان آغاز آفرینش، دوم حضرت نوح (ع) به‌عنوان اولین پیامبر اولوالعزم، سوم آل‌ابراهیم که شامل ابراهیم (ع) و ذریه او از جمله اسماعیل، اسحاق، یعقوب و پیامبر اسلام (ص) می‌شود و در نهایت آل‌عمران که حضرت مریم (س) و حضرت عیسی (ع) را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: از این آیات به روشنی استفاده می‌شود که مقام پیامبران یکسان نیست و برخی نسبت به دیگران برتری دارند؛ همان‌طور که پیامبر اسلام (ص) فرمودند: من از ابراهیمم و ابراهیم از من است، اما بر او برتری دارم.

این کارشناس دینی با اشاره به روایات متعدد یادآور شد: اهل‌بیت (ع) بارها این آیات را تلاوت کرده و آن را برای اثبات برتری و جایگاه والای خود بر دیگران به‌کار برده‌اند.

رفیعی همچنین با نقل حدیثی از پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: رستگاری، برکت، نصرت و محبت الهی شامل حال کسانی می‌شود که علی (ع) و فرزندان او را دوست بدارند، به ایشان اقتدا کنند، به فضائلشان اقرار نمایند و پس از ایشان از جانشینانشان پیروی داشته باشند.

وی سپس به ذکر داستانی از دوران پیامبر (ص) اشاره کرد و گفت: در تشییع جنازه یکی از غلامان، پیامبر (ص) به‌دلیل محبت او به امیرالمؤمنین علی (ع) تکریم ویژه‌ای انجام دادند که این واقعه نشان می‌دهد محبت به اهل‌بیت (ع) جایگاهی بی‌بدیل دارد.

این استاد حوزه با تأکید بر اینکه مکتب و عقیده بر نسب مقدم است، خاطرنشان کرد: امام باقر (ع) تصریح فرموده‌اند: هر کس از ما پیروی کند، از ما محسوب می‌شود.

رفیعی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عظمت شهدای کربلا و اهمیت تبعیت از عقیده حق، برای پیروزی جبهه مقاومت، نجات ملت مظلوم غزه و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) دعا کرد.