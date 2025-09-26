به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شجاعی مدیرکل گردشگری خارجی در یک برنامه تلویزیونی گفت: یکی از اصول اساسی توسعه، پایدار بودن آن است. سازمان جهانی گردشگری با تاکید بر این موضوع سالانه شعار دارد و بیشترین عنوان شعارها، همین پایداری است. امسال هم بر این تاکید دارد که هر نوع توسعه فیزیکی پایدار نیست و محیط زیستی و درگیر شدن جوامع محلی و حمایت از کسب و کارهای خرد از اصول است.

وی درباره اینکه چرا در مقاصد گردشگران خارجی، گردشگری دریایی جایی ندارد گفت: ما از این موضوع غفلت کرده‌ایم. ۴۰ درصد از مرزهای ما دریایی است انگار ما در سیاست گذاری ها دریا گریز عمل کرده‌ایم. در ایران هیچ کلانشهری نداریم که کنار دریا باشد.

وی گفت: در برنامه هفتم یک فصل برای گردشگری دریایی داریم که تکلیف کرده ایران باید ۱۵ میلیون گردشگر داشته باشد و در اقتصاد دریایی از دو درصد از سهم درآمد به ۶ درصد برسد. ما در وزارت میراث فرهنگی ذیل دستورات و رهنمودهای وزیر میراث فرهنگی بخش حکمرانی برای این موضوع مشخص کرده‌ایم. ما شورای توسعه گردشگری ساحلی داریم که استانداران باید تعیین کاربری، مجوز و تسهیلات را انجام دهند. اتفاقاتی که در استان‌های ساحلی می‌افتد با جای دیگر متفاوت است.

شجاعی افزود: در حکمرانی اقتصاد دریا محور نیاز داریم که یک نفر در میدان تصمیم گیر باشد تشخیص ما این بود که استانداران این تصمیم گیری را می‌توانند انجام دهند. ما در معاونت گردشگری، میز گردشگری ساحلی را داریم. چند اقدام دیگری هم انجام داده‌ایم. در بخش حکمرانی گردشگری دریایی در استان‌ها تعیین تکلیف کرده‌ایم اینها بسترسازی است. گفته‌ایم هر کسی که شناور و کشتی وارد کند از مالیات معاف است. همین موضوع می‌تواند اشتغال آفرین باشد.

وی افزود: ولی ما کشتی کروز هنوز نداریم. از هیأت دولت مصوبه گرفتیم که ۸۰ درصد سوخت کشتی‌های مسافری یارانه‌ای باشد به شرط اینکه وزارت میراث فرهنگی تأیید کند. ولی تضاد منافع بین سازمانی باعث شده که این کار در برخی از استان‌ها انجام شود و در برخی از استان‌ها خیر.