تمام افرادی که همراه سیدحسن نصرالله به شهادت رسیدند + تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، در روز بیست و هفتم سپتامبر سال ۲۰۲۴، رژیم صهیونیستی در عملیات موسوم به «نظام جدید» حمله گسترده و وحشیانه‌ای را علیه یک مجتمع مسکونی در منطقه حارة حریک واقع در ضاحیه جنوبی بیروت انجام داد که در آن از بیش از ۸۰ تن بمب ضد استحکامات GBU-۳۱ استفاده کرد.

طولی نکشید که تل آویو اعلام کرد که سید حسن نصرالله هدف اصلی این حمله بوده است. منابع رسمی حزب الله روز بعد، پس از یافتن پیکر دبیرکل شهید حزب الله، به صورت رسمی خبر شهادت وی را اعلام کردند.

در این عملیات تعداد دیگری از افرادی که در دفتر سید حسن نصرالله حضور داشتند نیز به شهادت رسیدند که این افراد عبارتند از:

سردار شهید عباس نیلفروشان، مستشار ایرانی و معاون فرمانده عملیات سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و مسئول پرونده‌های سوریه و لبنان بعد از شهادت سردار محمد رضا زاهدی. وی رایزن نظامی ایرانی بود که خدمات مستشاری به حزب الله و دیگر گروه‌های مقاومت ارائه می‌کرد.

شهید علی عبدالمنعم کرکی؛ (حاج ابوالفضل): مسئول مقر سید الشهدا در جنوب لبنان و فرمانده ارشد یگان‌های مبارزاتی عزیز، نصر و بدر.

شهید علی نایف ایوب؛ (حاج ابوحسن عمار): مسئول هماهنگی یگان‌های موشکی در جبهه جنوب لبنان.

شهید عبدالامیر سبلینی؛ (حاج امین): مسئول اتاق مرکزی عملیات در مقر مدیریت جنگ (همراه با شهید فواد شکر)

شهید ابراهیم جزینی؛ (حاج نبیل): مسئول بخش امنیتی و حفاظت از سید حسن نصرالله

شهید حاج سمیر توفیق ذیب؛ (حاج جواد): مدیر دفتر سید حسن نصرالله

شهید محمد حبیب خیر الدین؛ (حاج حسن): دبیر شورای جهادی حزب الله لبنان

شهید دکتر حسن محمد امین سلمان: پزشک اختصاصی سید حسن نصرالله

شهید محمد خلیل خریس از کادر پزشکی مقاومت

تعداد دیگری از شهدای این حادثه در دفتر سید حسن نصرالله مسئولیت حفاظت از دفتر و راه اندازی آن را بر عهده داشتند که عبارتند از: عبدالسلام حسین بصل، حسن اللقیس، یوسف فواد الزین، علی موسی برکات، علی شیخ حمود عیسی، محمد حجازی، سید عبدالحسین شرف الدین، عباس خیرالدین، علی عزت محمد، رأفت محمود حمود، محمد رضا محمود عطیه، صبحی حسین بعلبکی، حسن شمص شمص، هادی محمد علی الحاج حسن، احمد حسین اللحاف.