به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت سالگرد شهادت شهیدان والامقام مقاومت، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین، چهارشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۴ همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت (س) برگزار خواهد شد.
این مراسم معنوی با حضور حضرت آیات عظام، شخصیتهای برجسته حوزه و دانشگاه، نمایندگان نهادهای علمی و فرهنگی، مسئولان کشوری و استانی، خانوادههای معظم شهدا و همچنین خیل گسترده مردم ولایتمدار و عاشقان اهلبیت (ع) همراه خواهد بود.
در برگزاری این آیین، مجموعهای از مهمترین نهادهای دینی، فرهنگی و اجتماعی کشور مشارکت دارند که از جمله آنها میتوان به دفتر مقام معظم رهبری در قم، تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، شورای عالی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حوزههای علمیه خواهران و جامعه الزهراء، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، استانداری قم، نیروهای نظامی و انتظامی و حوزه نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت اشاره کرد.
علاوه بر این، مؤسسه آلالبیت، جامعه آلالبیت العالمیه، مجمع الامام الصادق (ع)، مجمع نمایندگان طلاب و نیز گروههای مقاومت اسلامی شامل حزبالله، حشدالشعبی، کتائب، زینبیون، فاطمیون، حیدریون و حسینیون در این برنامه حضور فعال خواهند داشت.
