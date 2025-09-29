  1. استانها
  2. قم
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

برگزاری بزرگداشت شهیدان مقاومت نصرالله و صفی‌الدین در حرم بانوی کرامت

برگزاری بزرگداشت شهیدان مقاومت نصرالله و صفی‌الدین در حرم بانوی کرامت

قم- حرم بانوی کرامت میزبان مراسمی به‌مناسبت سالگرد شهادت دو تن از رهبران برجسته جبهه مقاومت، شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی‌الدین خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت سالگرد شهادت شهیدان والامقام مقاومت، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، چهارشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۴ هم‌زمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت (س) برگزار خواهد شد.

این مراسم معنوی با حضور حضرت آیات عظام، شخصیت‌های برجسته حوزه و دانشگاه، نمایندگان نهادهای علمی و فرهنگی، مسئولان کشوری و استانی، خانواده‌های معظم شهدا و همچنین خیل گسترده مردم ولایتمدار و عاشقان اهل‌بیت (ع) همراه خواهد بود.

در برگزاری این آیین، مجموعه‌ای از مهم‌ترین نهادهای دینی، فرهنگی و اجتماعی کشور مشارکت دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به دفتر مقام معظم رهبری در قم، تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شورای عالی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهراء، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، استانداری قم، نیروهای نظامی و انتظامی و حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت اشاره کرد.

علاوه بر این، مؤسسه آل‌البیت، جامعه آل‌البیت العالمیه، مجمع الامام الصادق (ع)، مجمع نمایندگان طلاب و نیز گروه‌های مقاومت اسلامی شامل حزب‌الله، حشدالشعبی، کتائب، زینبیون، فاطمیون، حیدریون و حسینیون در این برنامه حضور فعال خواهند داشت.

کد خبر 6605840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها