آغاز مراسم چند روزه بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مراسم چند روزه بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان که قرار است از امروز ۲۵ سپتامبر تا ۱۲ اکتبر ادامه داشته باشد، در بیروت و سایر مناطق این کشور آغاز شد.



شبکه تلویزیونی المیادین تصاویری از منطقه الروشه و جمعیت زیاد مردم برای شرکت در مراسم نورافشانی بر روی صخره الروشه با تصویر شهید سید حسن نصرالله شهید امت و شهید سید هاشم صفی الدین منتشر کرد.



«وفیق صفا» مسئول بخش ارتباطات و هماهنگی حزب الله لبنان برای برای مشارکت در مراسم نورافشانی با تصویر شهید امت و سید هاشمی در منطقه الروشه حضور یافت.





تصاویری از منطقه الروشه محل برگزاری مراسم گرامیداشت مقام شهید سید حسن نصرالله منتشر شده است. در این محل بخش هایی از سخنرانی های سید حسن نصرالله پخش شد.





المیادین تصاویری از بندر «الاوزاعی» و حرکت قایق ها به سمت منطقه الروشه محل برگزاری مراسم گرامیداشت مقام شهید سید حسن نصرالله منتشر کرد.





تصاویر بیشتری از آمادگی و حضور گسترده مردم در منطقه الروشه بیروت برای برگزاری مراسم گرامیداشت مقام شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین منتشر شده است.





تصاویری هم از استقرار قایق ها در ساحل بیروت و اطراف صخره الروشه پخش شده است که با تصاویر شهید امت مزین شده اند.