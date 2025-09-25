جزئیات تدابیر امنیتی لبنان در مراسم سالگرد شهادت سید مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت النشره، در آستانه اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان، رسانههای لبنانی اعلام کردند که نهادهای امنیتی رسمی و غیر رسمی، پیش از فعالیتهای برنامهریزی شده برای بزرگداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، در آماده باش کامل هستند.
روزنامه لبنانی الجمهوریه گزارش داد که تدابیر امنیتی فزایندهای در بسیاری از مناطق لبنان به ویژه مناطقی که برای بزرگداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله تعیین شدهاند، انجام گرفته و این تدابیر در چارچوب پیش بینی هرگونه وضعیت اضطراری و جلوگیری از هرگونه نقض امنیتی لبنان صورت گرفته است. این آمادگیها در بحبوحه گزارشها و شایعات متعدد در مورد قصد رژیم صهیونیستی صورت گرفته که برای انجام عملیاتهای تروریستی، چه به شکل مستقیم و چه از طریق مزدوران خود در داخل لبنان آماده میشوند.
یک منبع امنیتی لبنانی در گفتگو با روزنامه الجمهوریه اظهار داشت: شایعات و گزارشهای متعددی منتشر میشود و داستانها و سناریوهایی در اینجا و آنجا مطرح میگردد که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند و فقط برای ترساندن و ارعاب مردم هستند. با این حال در هر صورت همه نهادهای امنیتی و نظامی وظایف خود را انجام میدهند و با مسئولیت پذیری به امور رسیدگی میکنند.
این منبع تاکید کرد که همه تدابیر امنیتی برای جلوگیری از ایجاد اختلال توسط خرابکاران اتخاذ شده و همه سازمانهای امنیتی هوشیار هستند و اقدامات خود را به شکل مستقیم و آگاهانه انجام میدهند. ما همیشه به شهروندان توصیه میکنیم که باید بسیار هوشیار و محتاط باشند و به نهادهای امنیتی در انجام وظایفشان کمک کنند.
از طرف دیگر، بحثها در مورد قصد حزب الله برای روشن کردن صخره الروشه با تصاویر شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفیالدین در چارچوب فعالیتهای بزرگداشت اولین سالگرد شهادت این رهبران مقاومت ادامه دارد و گزارشهایی منتشر شده مبنی بر اینکه یک انجمن نزدیک به حزب الله، درخواستی برای اطلاع رسانی در مورد تجمع در منطقه الکورنیش مقابل صخره الروشه در بیروت برای بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین ارائه داده است.
منابع آگاه اعلام کردند که به منظور حفظ آزادیهای عمومی و آزادی تجمع، فرماندار بیروت مجوز تجمع در منطقه مذکور را صادر کرده، اما مشروط به اینکه جادهها مسدود نشود، ترافیک ایجاد نگردد و به اموال عمومی آسیبی نرسد و طبق بخشنامه صادر شده توسط نواف سلام، نخست وزیر لبنان، صخره الروشه با تصاویر این رهبران شهید مقاومت نورپردازی نشود.
برخی اطلاعات هم حاکی از آن است که نیروهای امنیتی لبنان امروز در اطراف منطقه الروشه، چه در خشکی و چه دریا مستقر خواهند شد تا مانع روشن شدن صخره شوند.
در این زمینه، روزنامه الاخبار اعلام کرد، شایعاتی منتشر شده مبنی بر اینکه برگزارکنندگان مراسم متعهد به روشن نکردن صخره الروشه با تصاویر شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین شدهاند، اما اطلاعات نشان میدهد هیچ تعهدی در این زمینه داده نشده و تصمیم نهایی همچنان وابسته به نظر حزب الله است.
