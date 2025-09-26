به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهر مهریز در خطبه‌های خود با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدا، بر تقوا به‌عنوان ملاک اصلی ارزش‌ها در اسلام تأکید نمود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا، امام خمینی (ره)، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و رزمندگان را گرامی داشت و اظهار داشت: دفاع مقدس به‌عنوان نمادی از مقاومت، ایثار، وحدت ملی در برابر تجاوز خارجی، درس‌های بزرگی دارد.

امام‌جمعه مهریز، ایستادگی در برابر زور، اتحاد در بحران‌ها، علم‌اندوزی برای پیشرفت و پایداری بر ارزش‌ها را از جمله این درس‌ها برشمرد و تأکید کرد: دفاع مقدس به ما آموخت که با عمل و رفتارمان، وارثان راستین آن حماسه‌سازان باشیم و نگذاریم راه شهدا غریب بماند.

وی در ادامه، به تبیین دستاوردهای دفاع مقدس از منظر مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: پیروزی ملت ایران و ناکامی توطئه‌های دشمن برای نابودی انقلاب و نظام، حفظ تمامیت ارضی ایران پس از دو قرن تجزیه تدریجی، احیای هویت ملی و کسب اعتبار بین‌المللی که مرهون رشادت‌های شهدا و رزمندگان است و پیروزی سیاسی بزرگ در معرفی عراق به‌عنوان آغازگر جنگ از جمله دستاوردهای دفاع مقدس است.

امام‌جمعه شهرستان مهریز با اشاره به بازدید از حلقه‌های صالحین قبل از خطبه‌ها، این حلقه‌ها را یکی از ابتکارات ارزشمند سپاه و بسیج دانست که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در این حلقه‌ها، جهاد تبیین را داشته باشید و ارزش‌ها را بیان کنید، دشمن‌شناسی را به نسل جوان بیاموزیم و استکبارستیزی را که خداوند اولین استکبارستیز است، تبیین کنیم.

حجت‌الاسلام محی‌الدینی در ادامه، با تسلیت سالروز شهادت سید حسن نصرالله، گفت: این شهید والامقام و دیگر شهدای مقاومت، حق بزرگی بر گردن تک‌تک انسان‌ها دارند؛ زیرا با شرورترین پدیده تاریخ بشری، یعنی صهیونیسم جنگیدند. امام‌جمعه شهرستان با اشاره به تنفر جهانی از رژیم صهیونیستی، افزود: اگر امروز شهید حاج‌قاسم سلیمانی و شهید سید حسن نصرالله در میان ما نیستند، اما راه و نام آنان زنده است و شاگردان مکتب مقاومت راه فرماندهان شهید را ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به‌روز جهانی سالمندان بر احترام و خدمت به آن‌ها تأکید کرد و گفت: سالمندان در میان فامیل، مانند پیامبر در میان امت هستند، سپردن پدر و مادر به خانه سالمندان به‌راحتی و برای رهایی از مسئولیت، بافرهنگ ما سازگار نیست. امام‌جمعه مهریز در ادامه با هشدار درباره «کاهش جمعیت» و اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در این زمینه، از نسل جوان خواست به این مسئله بی‌توجه نباشند و از مسئولین خواست تا با ارائه تسهیلات لازم، بستر مناسب برای فرزندآوری را فراهم کنند.

وی در پایان، از سخنرانی «عزتمندانه و کوبنده» رئیس‌جمهور در سازمان ملل تقدیر کرد و گفت: ایشان با استناد به رهنمودهای رهبری، مظلومیت ایران و دلیل شعارهای ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی را برای دنیا توضیح دادند.

خطیب جمعه مهریز همچنین از سخنان «افشاگرانه» وزیر محترم اطلاعات در مورد خنثی‌سازی توطئه‌های رژیم صهیونیستی تقدیر کرد و گفت: این سخنان نشان‌دهنده هوشیاری ایران اسلامی است و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره «ایران قوی»، اتحاد و وحدت رمز موفقیت در رسیدن به این هدف است.