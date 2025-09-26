  1. استانها
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

پوستر خاص باشگاه گل گهر برای بازی با فولاد خوزستان

کرمان- باشگاه گل گهر سیرجان برای بازی مقابل فولاد خوزستان یک پوستر خاص طراحی و منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه گل‌گهر سیرجان برای بازی با فولاد خوزستان در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور یک پوستر خاص طراحی و منتشر کرد.

در متن این پوستر که با تصاویری از یک قلیان و عوامل تهدید کننده سلامت قلب طراحی شده، آمده است: این بار فوتبال، بهانه‌ای ست برای یادآوری تپش‌هایی که زندگی را معنا می‌بخشند. روز جهانی قلب یادآور این است که مراقبت از قلب، مراقبت از زندگی است.

دو تیم فوتبال گل گهر سیرجان و فولاد خوزستان عصر امروز جمعه چهارم مهرماه از ساعت ۱۷ در استادیوم اختصاصی گل گهر در شهر سیرجان به مصاف هم می‌روند.

