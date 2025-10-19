  1. استانها
اسفندیارپور: بزرگ‌ ترین مجموعه پزشکی ورزشی کشور در سیرجان احداث می شود

کرمان- مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان گفت: بزرگ‌ترین مجموعه پزشکی ورزشی کشور در گهر پارک سیرجان در حال احداث است که پشتیبانی فنی خوبی برای ورزشکاران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسفندیارپور، بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: احداث بزرگ‌ترین مجموعه پزشکی ورزشی کشور در گهر پارک سیرجان یکی از مهمترین سرمایه گذاری‌های باشگاه گل گهر می‌باشد که ساختمان آن در مراحل پایانی احداث است.

وی افزود: برای تجهیز این مجموعه پزشکی حدود یک میلیون یورو تجهیزات خریداری شده است که پس از اتمام احداث ساختمان و در ماه‌های آینده نصب خواهد شد که افتتاح این مجموعه مرکز پشتیبانی فنی خوبی برای ورزشکاران است.

وی با اشاره به برنامه راهبردی بلند مدت باشگاه گل گهر سیرجان تصریح کرد: برنامه راهبردی بلند مدت ما چهار ساله است و هدفگذاری کرده ایم که در چهار سال اول در جمع ۶ تیم اول جدول لیگ برتر حضور یابیم و در چهار سال دوم نگاهی به سهمیه آسیایی داشته باشیم.

اسفندیارپور، ادامه داد: باشگاه گل گهر سیرجان توانسته طی دو سال گذشته از طریق فوتبال درآمد زائی خوبی داشته باشد و با حمایت مدیرعامل شرکت گل گهر در ۴ سال گذشته توانستیم سرمایه خوبی را در باشگاه فرهنگی ورزشی جذب کنیم و در زیرساخت‌های باشگاه هزینه شود.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان گفت: در سال گذشته حدود ۳ هزار متر فضای ورزشی غیرقابل استفاده در نقاط کم برخوردار شهرستان سیرجان احیا و بازسازی کردیم و پنج زمین چمن را در اختیار فضاهای آموزش و پرورش قرار دادیم.

وی افزود: در باشگاه گل‌گهر فضایی ایجاد کرده‌ایم که نگاه جنسیتی به دختران و بانوان وجود نداشته باشد و سطح خدمات ورزشی به آقایان و خانم‌ها یکسان باشد.

طراحی متفاوت پوستر مسابقات گل گهر

معاون فرهنگی باشگاه گل گهر سیرجان نیز با بیان اینکه ۲۲ هزار متر زیربنای ورزشی این باشگاه است گفت: مجهزترین مرکز ریکاوری ایران در باشگاه گل گهر سیرجان فعال است.

ابوذر خواجویی، افزود: در راستای اقدامات فرهنگی، در طراحی پوسترهای اطلاع رسانی مسابقات تیم گل گهر در لیگ برتر از رویکرد کری‌خوانی به دغدغه‌های اجتماعی و مطالبات عمومی پرداخته ایم.

