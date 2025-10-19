اسفندیارپور: بزرگ‌ ترین مجموعه پزشکی ورزشی کشور در سیرجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسفندیارپور، بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: احداث بزرگ‌ترین مجموعه پزشکی ورزشی کشور در گهر پارک سیرجان یکی از مهمترین سرمایه گذاری‌های باشگاه گل گهر می‌باشد که ساختمان آن در مراحل پایانی احداث است.

وی افزود: برای تجهیز این مجموعه پزشکی حدود یک میلیون یورو تجهیزات خریداری شده است که پس از اتمام احداث ساختمان و در ماه‌های آینده نصب خواهد شد که افتتاح این مجموعه مرکز پشتیبانی فنی خوبی برای ورزشکاران است.

وی با اشاره به برنامه راهبردی بلند مدت باشگاه گل گهر سیرجان تصریح کرد: برنامه راهبردی بلند مدت ما چهار ساله است و هدفگذاری کرده ایم که در چهار سال اول در جمع ۶ تیم اول جدول لیگ برتر حضور یابیم و در چهار سال دوم نگاهی به سهمیه آسیایی داشته باشیم.

اسفندیارپور، ادامه داد: باشگاه گل گهر سیرجان توانسته طی دو سال گذشته از طریق فوتبال درآمد زائی خوبی داشته باشد و با حمایت مدیرعامل شرکت گل گهر در ۴ سال گذشته توانستیم سرمایه خوبی را در باشگاه فرهنگی ورزشی جذب کنیم و در زیرساخت‌های باشگاه هزینه شود.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان گفت: در سال گذشته حدود ۳ هزار متر فضای ورزشی غیرقابل استفاده در نقاط کم برخوردار شهرستان سیرجان احیا و بازسازی کردیم و پنج زمین چمن را در اختیار فضاهای آموزش و پرورش قرار دادیم.

وی افزود: در باشگاه گل‌گهر فضایی ایجاد کرده‌ایم که نگاه جنسیتی به دختران و بانوان وجود نداشته باشد و سطح خدمات ورزشی به آقایان و خانم‌ها یکسان باشد.

طراحی متفاوت پوستر مسابقات گل گهر

معاون فرهنگی باشگاه گل گهر سیرجان نیز با بیان اینکه ۲۲ هزار متر زیربنای ورزشی این باشگاه است گفت: مجهزترین مرکز ریکاوری ایران در باشگاه گل گهر سیرجان فعال است.

ابوذر خواجویی، افزود: در راستای اقدامات فرهنگی، در طراحی پوسترهای اطلاع رسانی مسابقات تیم گل گهر در لیگ برتر از رویکرد کری‌خوانی به دغدغه‌های اجتماعی و مطالبات عمومی پرداخته ایم.