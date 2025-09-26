  1. استانها
سرهنگ سلامی: نام ۱۰۰ هزار رزمنده و شهید در دانشنامه مازندران ثبت شد

ساری - مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران گفت: نام بیش از ۱۰۰ هزار رزمنده و شهید استان در قالب دانشنامه استانی دفاع مقدس ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته ساری، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، اظهار داشت: دفاع مقدس عرصه‌ای بود که ملت ایران در سخت‌ترین شرایط، با ایمان، توکل و روحیه ایثارگری در برابر دشمنی که پشتوانه‌های جهانی داشت ایستاد و با پیروزی به پایان رساند.

وی افزود: تفاوت اساسی دفاع مقدس ما با دیگر جنگ‌ها این بود که مردم مستقیماً وارد صحنه شدند و داوطلبانه در قالب یگان‌های ارتش، سپاه، بسیج و جهاد به میدان آمدند. جبهه‌ها برای رزمندگان ما نه تنها محل جنگ، بلکه عبادتگاه و مدرسه‌ای برای ساخت انسان‌هایی بود که ابتدا ایمان و تقوا را می‌آموختند و سپس مجهز به سلاح جنگی می‌شدند.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران ادامه داد: رزمندگان مازندرانی در خط مقدم حضور داشتند و در عملیات‌ها به عنوان خط‌شکنان شناخته می‌شدند. حضور این رزمندگان باعث قوت قلب و اطمینان یگان‌های دیگر می‌شد.

وی افزود: ۱۴۵۰۰ شهید رشید از استان مازندران در دوران دفاع مقدس، نماد فداکاری و رشادت این ملت بزرگ است که از جان و مال خود برای عزت دین و انقلاب گذشتند. ملت ایران با صبر، بردباری و ایثار، روزهای سخت دفاع مقدس را پشت سر گذاشت و این پیروزی تاریخی الگویی برای همه دوران‌هاست.

سرهنگ سلامی به نقش بی‌بدیل حضرت امام خمینی (ره) در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: عشق به امام در قلوب رزمندگان موج می‌زد و حتی یک اشاره ایشان می‌توانست روحیه جبهه‌ها را متحول کند. نمونه بارز آن حفظ جزایر مجنون بود که رزمندگان با ایثار و فداکاری اجازه ندادند این مناطق به دست دشمن بیفتد.

وی افزود: دفاع مقدس جبهه حق علیه باطل بود و ملت ایران در برابر دشمنی که جهان پشتش بود، با استقامت و توکل به خداوند پیروز شد. امروز نیز باید با بهره‌گیری از معنویت، ایمان و وحدت ملی، همان روحیه را در مقابل مشکلات داشته باشیم.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران همچنین تاکید کرد: مسئولان نظام وظیفه دارند بیش از پیش به خدمت‌رسانی بی‌منت بپردازند و زمینه‌های همبستگی و مجاهدت را فراهم کنند. همچنین باید با استفاده از فناوری‌های نوین مانند فضای مجازی و هوش مصنوعی، ارزش‌های دفاع مقدس را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

اجرای ۵۰۰۰ ویژه برنامه

وی خبر داد: در هفته دفاع مقدس، بیش از ۵۰۰۰ برنامه متنوع در استان مازندران برگزار می‌شود و بزرگ‌ترین موزه دفاع مقدس کشور نیز در این استان فعالیت خواهد داشت. این برنامه‌ها در مساجد و مراکز فرهنگی استان اجرا خواهد شد تا ادبیات دفاع مقدس در جامعه گسترش یابد.

سرهنگ سلامی به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: هرچند این جنگ سخت بود اما دستاوردهای مهمی داشت. مردم مازندران با میزبانی بیش از ۱۰ میلیون مسافر و گردشگر، خدمات گسترده‌ای ارائه کردند و بیش از ۲۰۰۰ سند مربوط به دوران دفاع مقدس جمع‌آوری شده است.

وی یادآور شد: دانشنامه استانی دفاع مقدس به عنوان یک اثر علمی و پژوهشی مهم تدوین و تقدیم شده است که گام بزرگی در مستندسازی تاریخ و هویت دفاع مقدس استان مازندران محسوب می‌شود. تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار رزمنده و شهید استان در این دانشنامه ثبت شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

سرهنگ سلامی در پایان ضمن قدردانی از حضور نمازگزاران، برای ملت ایران آرزوی توفیق و موفقیت در همه عرصه‌ها کرد و گفت: ان‌شاءالله با توسل به خدا و ائمه اطهار، همچنان پیروزی و سربلندی در تمامی میدان‌ها نصیب ایران خواهد شد.

