سرهنگ سلامی: نام ۱۰۰ هزار رزمنده و شهید در دانشنامه مازندران ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته ساری، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، اظهار داشت: دفاع مقدس عرصهای بود که ملت ایران در سختترین شرایط، با ایمان، توکل و روحیه ایثارگری در برابر دشمنی که پشتوانههای جهانی داشت ایستاد و با پیروزی به پایان رساند.
وی افزود: تفاوت اساسی دفاع مقدس ما با دیگر جنگها این بود که مردم مستقیماً وارد صحنه شدند و داوطلبانه در قالب یگانهای ارتش، سپاه، بسیج و جهاد به میدان آمدند. جبههها برای رزمندگان ما نه تنها محل جنگ، بلکه عبادتگاه و مدرسهای برای ساخت انسانهایی بود که ابتدا ایمان و تقوا را میآموختند و سپس مجهز به سلاح جنگی میشدند.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران ادامه داد: رزمندگان مازندرانی در خط مقدم حضور داشتند و در عملیاتها به عنوان خطشکنان شناخته میشدند. حضور این رزمندگان باعث قوت قلب و اطمینان یگانهای دیگر میشد.
وی افزود: ۱۴۵۰۰ شهید رشید از استان مازندران در دوران دفاع مقدس، نماد فداکاری و رشادت این ملت بزرگ است که از جان و مال خود برای عزت دین و انقلاب گذشتند. ملت ایران با صبر، بردباری و ایثار، روزهای سخت دفاع مقدس را پشت سر گذاشت و این پیروزی تاریخی الگویی برای همه دورانهاست.
سرهنگ سلامی به نقش بیبدیل حضرت امام خمینی (ره) در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: عشق به امام در قلوب رزمندگان موج میزد و حتی یک اشاره ایشان میتوانست روحیه جبههها را متحول کند. نمونه بارز آن حفظ جزایر مجنون بود که رزمندگان با ایثار و فداکاری اجازه ندادند این مناطق به دست دشمن بیفتد.
وی افزود: دفاع مقدس جبهه حق علیه باطل بود و ملت ایران در برابر دشمنی که جهان پشتش بود، با استقامت و توکل به خداوند پیروز شد. امروز نیز باید با بهرهگیری از معنویت، ایمان و وحدت ملی، همان روحیه را در مقابل مشکلات داشته باشیم.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران همچنین تاکید کرد: مسئولان نظام وظیفه دارند بیش از پیش به خدمترسانی بیمنت بپردازند و زمینههای همبستگی و مجاهدت را فراهم کنند. همچنین باید با استفاده از فناوریهای نوین مانند فضای مجازی و هوش مصنوعی، ارزشهای دفاع مقدس را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
اجرای ۵۰۰۰ ویژه برنامه
وی خبر داد: در هفته دفاع مقدس، بیش از ۵۰۰۰ برنامه متنوع در استان مازندران برگزار میشود و بزرگترین موزه دفاع مقدس کشور نیز در این استان فعالیت خواهد داشت. این برنامهها در مساجد و مراکز فرهنگی استان اجرا خواهد شد تا ادبیات دفاع مقدس در جامعه گسترش یابد.
سرهنگ سلامی به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: هرچند این جنگ سخت بود اما دستاوردهای مهمی داشت. مردم مازندران با میزبانی بیش از ۱۰ میلیون مسافر و گردشگر، خدمات گستردهای ارائه کردند و بیش از ۲۰۰۰ سند مربوط به دوران دفاع مقدس جمعآوری شده است.
وی یادآور شد: دانشنامه استانی دفاع مقدس به عنوان یک اثر علمی و پژوهشی مهم تدوین و تقدیم شده است که گام بزرگی در مستندسازی تاریخ و هویت دفاع مقدس استان مازندران محسوب میشود. تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار رزمنده و شهید استان در این دانشنامه ثبت شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
سرهنگ سلامی در پایان ضمن قدردانی از حضور نمازگزاران، برای ملت ایران آرزوی توفیق و موفقیت در همه عرصهها کرد و گفت: انشاءالله با توسل به خدا و ائمه اطهار، همچنان پیروزی و سربلندی در تمامی میدانها نصیب ایران خواهد شد.
