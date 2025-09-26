امام جمعه موقت ساری: وحدت ملی راهبرد کلیدی ایران برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسین شفیعی دارابی در خطبههای نماز جمعه این هفته ساری ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به بیان ابعاد مختلف آن پرداخت و گفت: هفته دفاع مقدس تنها یک یادآوری احساسی نیست، بلکه باید در سه بُعد «احساسی و عاطفی»، «شناختی و معرفتی» و در نهایت «رفتاری و عملی» نسبت به شهدا، رزمندگان، ایثارگران و آرمانهای انقلاب، عمل کنیم.
وی با اشاره به حادثه تلخ فاجعه منا در دوم مهر ۱۳۹۴ اظهار داشت: این حادثه جانسوز که به شهادت بیش از ۷۴۰۰ نفر از حجاج از کشورهای مختلف منجر شد، ۴۶۴ زائر ایرانی را به درجه رفیع شهادت رساند. سهم بالای ایران در این حادثه تلخ، نشاندهنده اهمیت پیگیری حقوق جانباختگان این فاجعه توسط دستگاه دیپلماسی و نهادهای بینالمللی است.
وی با ذکر اینکه بخش زیادی از شهدای این حادثه از استان مازندران و شهرستان قائمشهر بودند، افزود: یاد این شهدا همچون سایر شهیدان انقلاب، باید همواره در فضای عمومی، رسانهای و فرهنگی کشور زنده نگه داشته شود.
امام جمعه موقت ساری همچنین به سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله (همنام با دبیرکل حزبالله لبنان) در لبنان اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب، در بیاناتی حکیمانه، از این شهید به عنوان افتخاری برای دنیای اسلام، تشیع و ملت لبنان یاد کردند. ایشان تأکید داشتند که نباید از ظرفیتهای بزرگ معنوی و اجتماعی لبنان غفلت شود.
درخشش کشتیگیران مازندرانی مایه عزت کشور
حجتالاسلام شفیعی دارابی به موفقیتهای اخیر ورزشکاران کشور به ویژه در رشته کشتی نیز اشاره کرد و گفت: قهرمانان کشتی، علاوه بر موفقیت در میدان رقابت، در عرصه فرهنگی نیز تأثیرگذار ظاهر شدهاند. بسیاری از این افتخارآفرینان از استان مازندران بودهاند که این خود نشانه ظرفیت عظیم این منطقه در تربیت جوانان مؤمن، پرتلاش و انقلابی است.
وی همچنین از تلاشهای فرهنگی مدیریت فدراسیون کشتی و نقش مؤثر در ترویج ارزشهای دینی در ورزش حرفهای قدردانی کرد و افزود: دشمنان تاب تحمل این موفقیت همراه با معنویت را ندارند، اما نتوانستند آن را خدشهدار کنند.
یادآوری حماسه آزادسازی آبادان
وی با اشاره به هفتم مهر ۱۳۶۰ و سالروز آزادسازی آبادان در عملیات ثامنالائمه اظهار داشت: این عملیات نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس بود که با آزادسازی ۱۵۰ کیلومتر از خاک کشور همراه شد. متأسفانه نسل جدید ممکن است آگاهی کافی از این رویداد نداشته باشد و مسئولان فرهنگی موظفند این دستاوردها را برای نسل امروز بازخوانی کنند.
امام جمعه موقت ساری در بخش دیگری از خطبهها به موضوع گردشگری و روز جهانی گردشگری اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت توجه به فرهنگ و دین در کنار اقتصاد گفت: گردشگری فرصت درآمدزایی دارد، اما نباید به بهانه درآمد، دینزدایی و تضعیف ایمان مردم اتفاق بیفتد. باید چارچوبهای فرهنگی و ارزشی رعایت شود.
سه محور راهبردی جمهوری اسلامی در جهان امروز
حجتالاسلام شفیعی دارابی در ادامه به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: معظمله در بیاناتشان به سه محور اساسی برای ایران اسلامی تأکید داشتند؛ اول «وحدت ملی و اسلامی»، دوم «مقابله با مسئلهسازی دشمنان» و سوم «مبارزه در عرصههای گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی».
وی گفت: مسئولان کشور باید با تکیه بر این سه محور، راهبرد خود را در مقابل دشمنان ترسیم کنند. نفوذ دشمن و استفاده از ابزار اطلاعاتی و رسانهای برای تخریب جامعه، نباید نادیده گرفته شود.
مطالبه برای توجه به مشکلات معیشتی فرهنگیان
حجتالاسلام شفیعی دارابی در پایان به وضعیت معیشتی فرهنگیان و معلمان نیز اشاره کرد و گفت: مسئولان باید صدای معلمان را بشنوند. حل مشکلات معیشتی آنها فقط مسئلهای صنفی نیست، بلکه یک نیاز اجتماعی و مقدمه رشد فرهنگی کشور است.
