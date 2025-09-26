واژگونی خودروی سواری در زیرگذر رشتیان؛ ۲ نفر مصدوم شدند

شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۳ امروز چهارم مهر، واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در زیرگذر رشتیان باعث مصدوم شدن دو نفر شد.
وی افزود: شهروندان حاضر در محل حادثه بلافاصله با سامانه ۱۲۵ آتشنشانی تماس گرفتند و نیروهای امدادی به سرعت به محل اعزام شدند.
مؤمنی ادامه داد: دو خودروی عملیاتی نجات و اطفای حریق به همراه ۷ آتشنشان و یک افسر ارشد به محل حادثه رسیدند. در لحظات اولیه و پیش از رسیدن نیروهای امدادی، سرنشینان خودرو توسط شهروندان حاضر از داخل خودرو خارج شدند.
وی ادامه داد: هر دو مصدوم توسط تیم اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و آتشنشانان پس از ایمنسازی محل حادثه، اقدامات لازم برای بازگرداندن خودرو به حالت عادی را انجام دادند و خودرو را تحویل عوامل انتظامی دادند. سپس تیم عملیاتی به ایستگاه بازگشت.
رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت تصریح کرد: علت دقیق حادثه در دست بررسی کارشناسان مربوطه قرار دارد.
