واژگونی خودروی سواری در زیرگذر رشتیان؛ ۲ نفر مصدوم شدند

رشت- رئیس آتش نشانی و خدماتی ایمنی رشت با اشاره به واژگونی خودروی سواری در زیرگذر رشتیان گفت: دو سرنشین این خودرو مصدوم و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۳ امروز چهارم مهر، واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در زیرگذر رشتیان باعث مصدوم شدن دو نفر شد.

وی افزود: شهروندان حاضر در محل حادثه بلافاصله با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس گرفتند و نیروهای امدادی به سرعت به محل اعزام شدند.

مؤمنی ادامه داد: دو خودروی عملیاتی نجات و اطفای حریق به همراه ۷ آتش‌نشان و یک افسر ارشد به محل حادثه رسیدند. در لحظات اولیه و پیش از رسیدن نیروهای امدادی، سرنشینان خودرو توسط شهروندان حاضر از داخل خودرو خارج شدند.

وی ادامه داد: هر دو مصدوم توسط تیم اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل حادثه، اقدامات لازم برای بازگرداندن خودرو به حالت عادی را انجام دادند و خودرو را تحویل عوامل انتظامی دادند. سپس تیم عملیاتی به ایستگاه بازگشت.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت تصریح کرد: علت دقیق حادثه در دست بررسی کارشناسان مربوطه قرار دارد.

