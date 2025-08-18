  1. استانها
  2. گیلان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۵۶

انفجار گاز در خیابان فلسطین رشت ۲ مصدوم برجای گذاشت

رشت- رئیس سازمان آتش نشانی رشت با اشاره به وقوع انفجار در خیابان فلسطین این شهر گفت: در این حادثه 2 نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مؤمنی با اشاره به اینکه حوالی ساعت ۱۷ امروز شهروندان در خیابان فلسطین رشت با شنیدن صدای انفجار از طریق شماره ۱۲۵ این مورد را اطلاع دادند؛ گفت :۲۶ آتش نشان به همراه ۸ دستگاه خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

مؤمنی با بیان اینکه این انفجار همراه با آتش سوزی بود؛ افزود: مأموران آتش نشانی شعله وری واحد مسکونی در طبقه دوم ساختمان را مهار کردند.

وی گفت: در این حادثه زن و مرد حدوداً ۵۶ و ۵۲ ساله به دلیل مصدومیت به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به اینکه خانه در دست تعمیر بود؛ گفت: علت و محل دقیق نشتی گاز و وقوع انفجار در دست بررسی است.

