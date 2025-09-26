به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، در خطبههای این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با بزرگداشت یاد فرماندهان عالیرتبه دفاع مقدس گفت: این شخصیتهای برجسته، سالها از عمر خود را در راه دفاع از دین خدا صرف کردند و با تحمل سختیهای فراوان، در نهایت با شهادت، پاداش الهی خود را دریافت نمودند.
وی با اشاره به سالروز شهادت شهید سیدحسن نصرالله، افزود: بصیرت شهید نصرالله بینظیر بود و در سخنرانیهای متعدد به تبیین مسائل میپرداخت.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه امروز جبهه مقاومت، افتخارآفرین و برخوردار از نگاهی مجاهدانه، آگاهی کامل و درک سیاسی عمیق است گفت: حزبالله خود را خادم مردم میداند و نقش شهیدان سلیمانی و نصرالله در این جبهه، بیبدیل و ماندگار است.
علیدادی سلیمانی، با اشاره به روز سرباز تصریح کرد: سربازان این مرز و بوم، شجاع و مخلصاند و در گمنامی، بزرگترین خدمات را در مسیر پیشبرد نظام اسلامی انجام دادهاند.
مذاکره با دشمن فریب است
وی در ادامه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت غنیسازی اورانیوم، گفت: غنیسازی حق مسلم ملت ایران است و سطح آن را مسئولان کشور تعیین میکنند و برای این امر از هیچکس اجازه نخواهیم گرفت.
علیدادی سلیمانی، با تأکید بر اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص غنیسازی، حجت را بر همگان تمام کرده است، افزود: در موضوع مذاکرات باید صدای واحدی داشته باشیم؛ زیرا مذاکره بیفایده، خسارتبار و اتلاف وقت است.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که مذاکره با دشمن، فریب بوده و ملت ایران وقت خود را صرف مذاکرات بیثمر نخواهد کرد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمان، با گرامیداشت روز جهانی سالمندان، این مرحله از زندگی را دوران دشواری دانست و گفت: حفظ حرمت و احترام سالمندان، وظیفهای اجتماعی و انسانی است که باید در جامعه نهادینه شود.
علیدادی سلیمانی با تأکید بر حمایت از مظلومان، افزود: در هر نقطهای که مظلومی حضور داشته، در کنار او ایستادهایم و امروز نیز با همان آرمان بلند، در کنار مردم مظلوم غزه هستیم و در برابر رژیم غاصب صهیونیستی، برای دفاع از مظلومان اقدام کردهایم.
وی گفت: این ایستادگی موجب نگرانی دشمن شده و جبهه حق پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موفقیتهای چشمگیری کسب کرده است.
امام جمعه کرمان با اشاره به نگرانی دشمن از توان موشکی کشور، سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را قابل احترام، تحسین و تقدیر دانست.
علیدادی سلیمانی، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: معظمله بر انسجام، همراهی و همدلی تأکید کردند و این مهم نیازمند همدلی قلبی و کنار گذاشتن اختلافات است تا بتوانیم همانند دوران دفاع مقدس، در کنار یکدیگر علیه دشمن جبهه واحدی تشکیل دهیم.
