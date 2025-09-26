آغاز اجرای نمایش «قرار» در قم با محوریت شهدای غواص دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسدیان در گفتگو با خبرنگاران گفت: این اثر نمایشی با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای غواص و بازآفرینی روحیه ایثار و مقاومت، میهمان تالار فرهنگ و هنر قم شده است.
وی با اشاره به اهمیت روایت رشادتهای غواصان اظهار کرد: این نمایش تلاشی است برای معرفی ارزشهای ایثار و شجاعت به نسل امروز. ما میخواهیم مخاطب تنها با تاریخ آشنا نشود، بلکه با روحیه انسانی و قهرمانانه غواصان دوران دفاع مقدس نیز همراه شود.
وی ادامه داد: در این مسیر، طراحی صحنه، نورپردازی و موسیقی متن بهگونهای انتخاب شدهاند که تماشاگر خود را در فضایی نزدیک به جبههها و شرایط آن دوران حس کند. تلاش ما این بوده که مخاطب، نه فقط تماشاگر یک نمایش، بلکه همراهی در دل تاریخ و تجربهای عاطفی و تأثیرگذار باشد.
کارگردان «قرار» افزود: این اثر علاوه بر بازنمایی رویدادهای تاریخی، بر جنبههای انسانی و اخلاقی جنگ نیز تأکید دارد. داستان روایتگر زندگی و رشادتهای غواصانی است که با ایثار خود، امنیت و آرامش امروز جامعه را به ارمغان آوردند.
وی در توضیح پیام نمایش گفت: امیدواریم جوانان پس از تماشای این اثر، ارتباط عمیقتری با ارزشهای دفاع مقدس پیدا کنند و مسئولیت خود را در پاسداشت هویت تاریخی کشور بهتر درک کنند. زنده نگه داشتن یاد شهدا وظیفهای همگانی است.
اسدیان در معرفی عوامل نمایش بیان داشت: نویسندگی اثر بر عهده مهرداد کوروشنیا بوده و بازیگرانی همچون علی فرحناک، مهناز رودساز، سیداحمد موسوی، امیرعلی زارعی و مهراد بختیاری در آن نقشآفرینی میکنند. موسیقی نمایش ساخته امین احمدلو است و فاطمه قاسمی و ریحانه کامرانی به عنوان دستیاران کارگردان همراهی داشتهاند.
وی افزود: محمدرضا شاهمردی به عنوان مشاور کارگردان و طراح صحنه و لباس، مقداد امینی در طراحی گرافیک، علی ابرقویی به عنوان مجری گریم و محمد نعمت در طراحی گریم، از دیگر اعضای تیم اجرایی هستند. همچنین گروه تبلیغات دیوار چهارم و امیرعلی رضائیان (مدیر صحنه) نقشی کلیدی در اجرای این اثر ایفا میکنند.
به گفته کارگردان نمایش، «قرار» از ۳ تا ۱۸ مهرماه، هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در پلاتو مشاهیر واقع در خیابان امام صدر (خاکفرج)، میدان نواب، تالار فرهنگ و هنر قم به روی صحنه میرود و علاقهمندان میتوانند بلیت خود را بهصورت اینترنتی از سایت tiwall.com تهیه کنند.
