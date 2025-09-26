به گزارش خبرنگار مهر، نسلهای مختلف هوانیروز در کوی سازمانی شهید یوسفی پایگاه چهارم هوانیروز ارتش گرد هم آمدند تا ضمن پاسداشت هفتهدفاع مقدس، یاد شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه را گرامیبدارند.
در این همایش بزرگ که با حضور گسترده خانواده معظم شهدا، خلبانان و رزمندگان نسل سال ۱۳۵۹ هوانیروز ارتش و آحاد خانواده کارکنان پایگاه چهارم هوانیروز ارتش برگزار شد، برنامههای متنوع ورزشی و فرهنگی اجرا شد و در پایان، به قید قرعه به بیش از یکصد نفر از شرکت کنندگان جوایز ورزشی و فرهنگی اهدا شد.
در این آئین، صدها جوان و نوجوان خانواده هوانیروز ارتش با شعار (من سرباز وطنم)، حماسه پدران خود را در دفاع از میهن اسلامی ستودند و بر تداوم مسیر زندگی پدرانشان در حفاظت از ایران اسلامی تاکید کردند.
سرهنگ ستاد خلبان محمدرضا زارعی، فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش هدف از برگزاری این همایش را بزرگداشت حماسههای دفاع مقدس در دفاع از کشور عزیزمان و تحکیم ارتباط بین نسلی دانست و گفت: در مراسم امروز خلبانان شرکت کننده در آسمان میدان نبرد سال ۱۳۵۹ و خانواده شهدای آن نسل و کارکنان حاضر هوانیروز و کودکان و نوجوانان، همزمان با هم حضور داشتند تا نسل جدید، هنر زیستن با عشق به ایران و دفاع را بیاموزند.
سرهنگ خلبان زارعی همچنین نهادینه کردن ورزش و به خصوص گسترش فرهنگ ورزش همگانی در بین خانواده بزرگ هوانیروز ارتش را از اهداف مهم این برنامه دانست و گفت: در ایجاد اماکن ورزشی ویژه خانواده کارکنان و نیز نهادینه کردن فرهنگ ورزشی تلاش کردهایم و موفق بودهایم.
وی از همکاری شهرداری اصفهان و معاونت ورزشهای همگانی تربیتبدنی اصفهان در برگزاری این همایش تقدیر کرد و گفت: وجود ارتباطات و همکاریهای سازمانی هوانیروز ارتش با ارگانها و نهادها و ادارات استان اصفهان، گسترده، موثر و فرهنگ ساز است.
