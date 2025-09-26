  1. استانها
سربازان نمونه در گناوه تجلیل شدند

گناوه- به مناسبت روز سرباز و همزمان با هفته دفاع مقدس، آئین تجلیل از سربازان نمونه نیروی انتظامی، سپاه انصارالحسین (ع) و مرزبانی شهرستان گناوه در حاشیه نماز جمعه این هفته برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه ظهر جمعه در این مراسم که با حضور مسئولان شهرستان و جمعی از نمازگزاران همراه بود، با تبریک هفته دفاع مقدس و روز سرباز اظهار کرد: سربازان با صبر، تلاش و ایثار خود در خط مقدم امنیت قرار دارند و نقش بی‌بدیلی در حراست از انقلاب اسلامی و آرامش جامعه ایفا می‌کنند.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: امنیت امروز کشور مرهون تلاش نیروهای مسلح و سربازانی است که در کنار فرماندهان خود با ایمان و انگیزه انقلابی از مرزها و کیان میهن اسلامی پاسداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه خدمت سربازی فرصتی ارزشمند برای خودسازی، مسئولیت‌پذیری و افتخارآفرینی است، گفت: جامعه باید قدردان سربازانی باشد که بهترین دوران عمرشان را در راه خدمت به نظام اسلامی صرف می‌کنند.

در پایان این مراسم، از جمعی از سربازان نمونه نیروی انتظامی، سپاه انصارالحسین (ع) و مرزبانی شهرستان گناوه با اهدا لوح سپاس تجلیل شد.

