  1. جامعه
  2. انتظامی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

تسهیلات ۱۵۰ میلیونی اشتغال به سربازان ماهر پرداخت می‌شود

تسهیلات ۱۵۰ میلیونی اشتغال به سربازان ماهر پرداخت می‌شود

بر اساس اعلام فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ثبت‌نام تسهیلات خوداشتغالی با بازپرداخت ۷ ساله و کارمزد ۴ درصد از نهم مهر در سامانه سماسو آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از روز چهارشنبه نهم مهر ماه جاری همزمان با سالروز ولادت با سعادت امام حسن عسکری (ع) ثبت نام اعطای تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۴ به سربازان ماهر منقضی خدمت، مطابق سهمیه‌ای که برای هر استان تعیین شده است، تا زمان تکمیل ظرفیت، انجام خواهد شد.

متقاضیان در تمامی استان‌ها می‌توانند درخواست تسهیلات اشتغال خود را فقط از طریق سامانه سماسو به آدرس samasoo.ir/:https ثبت کنند.

در این مرحله سربازان ماهر منقضی خدمت واجد شرایطی که حداکثر ۵ سال از تاریخ ترخیص آنها گذشته است، می‌توانند از تسهیلات خود اشتغالی بهره‌مند شوند, در حال حاضر سقف پرداخت این تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۷ ساله و کارمزد ۴ درصد خواهد بود.

برابر اعلام قرارگاه، اولویت پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۴ با متقاضیان واجد شرایطی که در سنوات قبل (در سامانه سخا و سماسو) ثبت نام کرده لیکن موفق به دریافت وام اشتغال در سال ۱۴۰۳ نشده‌اند، خواهد بود.

واجدین شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایتsarbazmaher.ir/:https مراجعه و مشروح اظهارات فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه را مطالعه کنند.

کد خبر 6603212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها