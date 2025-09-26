  1. استانها
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

برخورد مرگبار دو پژو پارس در محور کرمانشاه – روانسر

کرمانشاه- بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محور کرمانشاه به روانسر، ۴ نفر جان خود را از دست دادند و ۳ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساسی اعلام روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، ساعت ۱۵ امروز جمعه (۴ مهرماه) حادثه دلخراش برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محور کرمانشاه به روانسر، حوالی روستای قزانچی، به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی گزارش شد.

پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۷ آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند و با همراهی سایر نیروهای امدادی ضمن برقراری ایمنی مسیر، اقدامات لازم برای امدادرسانی و کنترل صحنه تصادف را انجام دادند.

متأسفانه در این سانحه رانندگی ۴ نفر از سرنشینان خودروها جان باختند و ۳ نفر دیگر به شدت مصدوم شدند که با تلاش پرسنل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

بر اساس این گزارش، علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در حال بررسی است.

