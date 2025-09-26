برگزیدگان نهمین جشن عکاسان سینما معرفی شدند؛ تجلیل از علیرضا داوودنژاد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی نهمین جشن و مسابقه عکس عکاسان سینمای ایران به دبیری محمد (نادر) فوقانی، شامگاه جمعه ۴ مهر در موزه سینمای ایران برگزار شد. اجرای این مراسم برعهده نیما رئیسی بود.

این مراسم با سی دقیقه تاخیر، با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد.

سینما مدیون عکس‌های سینماست

نادر فوقانی دبیر جشن نهم عکاسان سینما در ابتدای مراسم، بر اهمیت برگزاری جشن تاکید کرد و گفت: سیاست‌های کلان انجمن عکاسان سینما بر حفظ شان و جایگاه عکاسی متمرکز است. این انجمن از عکاسی فیلم حمایت کرده و به «عکس فیلم» به عنوان عنصری با کیفیت و نقش مهم در تبلیغات آثار نمایشی نگاه می‌کند.

وی درباره اهداف انجمن عکاسان سینما بیان کرد: ساماندهی به مسائل تبلیغاتی فیلم، آموزش و شناخت جایگاه عکاسان و پویاتر شدن عکس فیلم از جمله اهداف انجمن عکاسان سینما است.

فوقانی تاکید کرد: بخش عظیمی از تاریخ سینمای ایران مدیون عکس‌های آن است.

وی از مدیرعامل موزه سینما به عنوان میزبان و حامی این رویداد، از خانه سینما به عنوان خانه دوم سینماگران و از بهناز شیربانی دبیر اجرایی جشن، تشکر کرد.

دبیر نهمین جشن عکاسان سینما در پایان گفت: در این رویداد تلاش شده است تا ارتباط بین انجمن عکاسان سینما، موزه سینما و خانه سینما برجسته شود.

در ادامه فاطمه محمدی سیجانی مدیرعامل موزه سینما در سخنانی با تشکر از حضور حاضران در این مراسم، بیان کرد: این مراسم قاب خاطره جدیدی را در عکس سینمای ایران به یادگار می‌گذارد. از تلاش‌های بی‌دریغ عزیزان انجمن عکاسان سینما، حمایت رئیس هیئت مدیره سینما و همه هنرمندان تشکر می‌کنم.

در ادامه، محمد فوقانی لوح تقدیری به مدیرعامل موزه سینما اعطا کرد.

سپس، منوچهر شاهسواری، محمدمهدی عسگرپور، آیدین ظریف و علیرضا حسینی روی صحنه آمدند. منوچهر شاهسواری بیان کرد: هر رویداد و مراسمی در این ایام، نشانگر ذات سینماست. سینما برای این سرزمین یکی از مهمترین مبانی میهن‌دوستی است.

مراقب تحولاتی که سبب مشکل برای برخی سینمایی‌ها می‌شود، باشیم

محمدمهدی عسگرپور نیز بیان کرد: سیر تحولات سینما در طول سالیان اخیر ممکن است عده‌ای از ما را غافلگیر کرده باشد. ما باید مراقبت کنیم چون ممکن است این تحولات بخشی از همکاران را دچار مشکل کند وگرنه با تعدادی از همکاران مواجه می‌شویم که در شغل‌شان به مشکل بر می‌خورند. بنابراین نهاد صنفی به همین دلیل شکل گرفته است. در این مسیر، هنوز در مقدمه کار هستیم و باید توجهی ویژه به آن شود.

بهناز شیربانی نیز در سخنانی از سینماگران و اهالی رسانه تشکر کرد.

سپس، علی نیک رفتار گفت: سعی می‌کنیم هر سال چنین مراسمی داشته باشیم که در شأن عکاسان سینما باشد. متاسفانه عکاسی مهجور است و عکاسانی داریم که باید نگاه ویژه به آنها داشته باشیم و این مراسم را برای تقدیر از این دوستان برگزار کردیم.

علیرضا رضاداد نیز بیان کرد: به عکاسان سینما که به ثبت لحظات سینمایی می‌پردازند، تبریک می‌گویم.

تجلیل از علیرضا داوودنژاد با حضور خانواده‌اش

مراسم با بخش تجلیل از علیرضا داوودنژاد ادامه پیدا کرد که بر این اساس، احترام برومند، رسول صدرعاملی و علی علائی روی صحنه آمدند و از علیرضا داوودنژاد قدردانی کردند.

علیرضا داوودنژاد به ویدئویی که برای بزرگداشتش پخش شده بود و عکسی که از او و کیومرث پوراحمد نمایش داده شده بود، اشاره کرد و گفت: داستان این عکس به ۲ ماه قبل از حادثه برای کیومرث پوراحمد برمی‌گردد که کیومرث گفت «با هم یک عکس بیاندازیم». با صاحب پیتزا پنتری که سی سال با هم معاشرت داشتیم حتی یک عکس نداشتم، گفتم نکند با او هم این‌گونه شود و این عکس عجیب را انداختیم.

وی بیان کرد: آدمیزاد حیوان ناطق است و من فکر می‌کردم چرا ما ناطق شدیم؛ به نظرم انسان، حیوانی بوده که توان فاصله گذاری با واقعیت را داشته است و می‌تواند واقعیت را قاب کند تا بهتر ببیند و کار کند. یعنی لنز و دوربین آرمانی کهن بوده است و اینکه بتوانیم گذر زمان را ثبت کنیم. بعد از آنکه دوربین فیلمبرداری توانست گذر زمان را ثبت کند عکاسی سینما هم شد معرف فیلم. داستان عکاسی داستانی قدیمی است و خوشحالم که الان در حضورشان هستم.

سپس، محمدرضا داوودنژاد و زهرا داوودنژاد نیز روی صحنه آمدند. در ادامه لوح تقدیر توسط احترام برومند به علیرضا داوودنژاد تقدیم شد.

علیرضا داوودنژاد پس از دریافت این لوح تقدیر بیان کرد: معمولاً این نوع تقدیرها، دعوت به بازنشستگی است اما من تصمیم به بازنشستگی ندارم.

محمدرضا داوودنژاد هم گفت: در تمام مدتی که در سینما بودم، شاگردی برادرم را کردم.

حرف‌های پرویز پرستویی در مورد واکنش سیستانی‌ها به سخنانش در روز ملی سینما

در ادامه، پرویز پرستویی روی صحنه آمد و با تبریک نهمین جشن عکاسان سینما، گفت: روز ملی سینما از من بابت فعالیت‌های اجتماعی‌ام تقدیر شد. در آن مراسم سخنان من به دوستان سیستانی برخورد. در مورد فقری که در مناطق محروم زاهدان وجود دارد، صحبت کردم؛ مردمان آنجا علاوه بر اینکه برق و آب ندارند، هویت رسمی هم ندارند. دوستان سیستانی به حرف من واکنش نشان دادند اما منظور من در مورد کسانی است که در فقر مطلق زندگی می‌کنند. من دست شریف تک تک مردم سیستان و بلوچستان را می‌بوسم و پوزش می‌خواهم.

وی خطاب به عکاسان سینما بیان کرد: من با شما جماعت زندگی کردم و ۴۲ سال است در سینما فعال هستم و می‌دانم عکاسان یکی از ستون‌های سینما هستند. اگر عکس در سینما وجود نداشته باشد، یک پای کار می‌لنگد.

پرستویی گفت: امشب برای گرامیداشت نگاه تیزبین و دل حساس شکارگر لحظه‌ها آمدیم. امشب در کنار تبریک به عکاسان سینما، از ۲ هنرمند میترا محاسنی عکاس توانا و عزیز ساعتی که از عکاسی آغاز کرد و بعدها به فیلمبرداری روی آورد، تجلیل می‌کنیم. این ۲ هنرمند علاوه بر زندگی مشترک، در زندگی حرفه‌ای نیز جلودار بودند.

تجلیل از ۲ عکاس و فیلمبردار پیشکسوت سینما

سپس، آزیتا حاجیان و هارون یشایایی نیز روی صحنه آمدند و از عزیز ساعتی و میترا محاسنی قدردانی کردند.

در ادامه مراسم نوبت به بزرگداشت حسن توکل‌نیا رسید که برای این بزرگداشت، ابوالفضل پورعرب، حبیب اسماعیلی و محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات روی صحنه آمدند.

پورعرب در سخنانی گفت: از عکاسان سینما تشکر می‌کنم که ما را به گونه‌ای به تاریخ سینما ربط می‌دهند. به سینما خسته نباشید می‌گویم.

حبیب اسماعیلی هم با تاکید بر نقش عکاسان سینما، عنوان کرد: همه فیلم‌هایی که تهیه می‌کردم، بعد از کارگردان به عکاس فیلم فکر می‌کردم چون ویترین سینما است. کسانی که از عکاس حرفه‌ای در طول پروژه‌شان استفاده نکردند، بعد از کار افسوس می‌خوردند.

حسن توکل‌نیا تهیه‌کننده پیشکسوت سینما بعد از مراسم تقدیرش، از نادر فوقانی دبیر جشن عکاسان سینما و بسیاری از هنرمندان سینما و عکاسان سینما تشکر کرد.

اعلام برگزیدگان جشن نهم عکاسان سینما

در بخش بعدی مراسم، ساعد نیک‌ذات و میترا محاسنی از اعضای هیئت داوران روی صحنه آمدند تا برگزیدگان را اعلام کنند. ساعد نیک‌ذات بخشی از بیانیه هیئت داوران این دوره جشن را قرائت کرد. در ادامه، دیبا زاهدی، نوید پورفرج و سام قریبیان نیز روی صحنه آمدند.

اسامی برگزیدگان نهمین جشن عکاسان سینما به شرح زیر معرفی شدند:

دیپلم افتخار بخش شبکه نمایش خانگی ۱۴۰۴ به فتاح ذی‌نوری برای عکس‌های «زخم کاری ۲» و امید صالحی برای سریال «آبان» در سال ۱۴۰۴ و سریال «در انتهای شب» در سال ۱۴۰۳ اهدا شد.

تندیس جشن در بخش فیلم‌های سینمایی به مهرداد امینی برای فیلم سینمایی «خدای جنگ» رسید.

تندیس و دیپلم افتخار بخش شبکه نمایش خانگی در سال ۱۴۰۲ به احمدرضا شجاعی برای مجموعه عکس‌های فیلم «خائن کشی» اهدا شد.

دیپلم افتخار بخش فیلم سینمایی در سال ۱۴۰۲ به امیرحسین غضنفری برای مجموعه عکس‌های فیلم سینمایی «احمد» تعلق گرفت.

دیپلم افتخار جشن در بخش فیلم سینمایی در سال ۱۴۰۳ به پویا شاه جهانی برای فیلم «پیشمرگ» اهدا شد.

دیپلم افتخار در بخش فیلم سینمایی در سال ۱۴۰۳ به مجید طالبی برای «زیبا صدایم کن» رسید.

دیپلم افتخار و تندیس در بخش شبکه نمایش خانگی در سال ۱۴۰۳، به سمیرا بختیاری برای سریال «گردن زنی» اهدا شد.

نمایشگاه آثار نهمین جشن عکاسان سینما از ۴ تا ۶ مهر در محوطه موزه سینما به نمایش گذاشته شده است.