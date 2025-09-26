بابک امرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۵ عصر امروز جمعه اطلاع حاصل شد که در جنگل‌های «لهور» معمولان به دلایل نامعلوم آتش‌سوزی رخ‌داده است.

وی افزود: نیروهایی از منابع طبیعی شهرستان، استان، بسیج، دهیاران و شوراها و افراد محلی به منطقه اعزام شدند؛ اما با تلاش صورت‌گرفته هنوز موفق به خاموش‌کردن آتش نشدند.

فرماندار معمولان، گفت: کوهستانی و صعب‌العبور بودن منطقه، پوشش گیاهی متراکم، وزش باد و تاریکی شب و گرمای هوا، دامنه و حجم آتش‌سوزی را گسترده و عملیات مهار آتش را با مشکل مواجه کرده است.

امرایی، گفت: تا کنون آمار و اطلاع دقیقی از میزان خسارت ناشی از این آتش‌سوزی در دست نیست که پس از مهار آتش حجم و میزان خسارات وارده از سوی کارشناسان اداره منابع طبیعی برسی و برآورد شده است.