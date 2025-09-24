دپوی بلاتکلیف برنج وارداتی برای ذخایر استراتژیک در گمرک

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین ذخایر استراتژیک برنج به ویژه در شرایط جنگی، مقرر شد ثبت سفارش برنج ۱۳ مرداد ماه به طور کامل تحویل شرکت بازرگانی دولتی ایران شود.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج بخشی از این ۱۵۰ هزار تن برنج وارد اما بلاتکلیف در گمرک دپو شده است.

انجمن واردکنندگان برنج طی نامه‌ای به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به موضوع را دارد.

در این نامه با موضوع «درخواست تعیین تکلیف عاجل برنج‌های وارداتی» خطاب به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی آمده است:

با سلام

احتراماً، پیرو ثبت سفارش ۱۵۰ هزار تن برنج هندی و پاکستانی با واریته‌های ۱۵۰۹ و ۳۸۶ ویژه شرکت بازرگانی دولتی ایران در مرداد ماه سال جاری، به استحضار می‌رساند در حال حاضر بخشی از محموله‌های مذکور وارد کشور و در گمرکات دپو شده است.

بخشی دیگر نیز به دلیل بدهی معوق ارزی عمده واردکنندگان به تأمین کننده خارجی و مخدوش شدن اعتبار، ارسال نشده است.

متعاقب صدور این ثبت سفارشات، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۰۴/‏۰۶/‏۱۴۰۴‬ نسبت به اعلام قیمت تحویل این اقلام اقدام کرد، اما قیمت‌های اعلام شده با واقعیت‌های هزینه‌ای فاصله داشته و بسیاری از هزینه‌های مترتب بر واردات به ویژه ناشی از تاخیر ۱۰ ماهه در تخصیص و تامین ارز در آن لحاظ نشده بود.

در همین راستا، این انجمن طی نامه شماره ۸۸۲۲/۰۴ ب / الف مورخ ۰۵/‏۰۶/‏۱۴۰۴‬ اعتراض خود را به قیمت‌های اولیه اعلام و مستندات و مدارک هزینه‌ای را جهت بررسی دقیق‌تر به سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار ارسال کرده است. بنابراین، با گذشت چندین هفته، تاکنون تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص انجام نشده است. علاوه بر قیمت، شرایط تحویل، نحوه پرداخت ریالی و فرآیند تخصیص ارز این محموله‌ها نیز همچنان نامشخص مانده و موجب سردرگمی واردکنندگان شده است. هم‌اکنون بسیاری از محموله‌های واصله، مشمول دموراژ و هزینه‌های قابل توجه انبارداری شده‌اند که نه‌تنها موجب افزایش بیشتر قیمت تمام‌شده گردیده، بلکه زیان سنگینی را متوجه واردکنندگان کرده است. این روند به طور مستقیم بر عرضه به‌موقع برنج و در نتیجه بر آرامش بازار اثر منفی خواهد داشت و خطر التهاب بیشتر را در پی دارد.

از سوی دیگر، حسب نامه شماره ۳۳۹۳۴۵ مورخ ۲۷/‏۰۵/‏۱۴۰۴‬ آن معاونت مبنی بر الزام عرضه محموله‌های دارای کوتاژ بعد از ۱۵ شهریور در سامانه بازارگاه، تا این تاریخ برای اکثریت قریب به اتفاق واردکنندگان حساب کاربری ایجاد نشده است. این موضوع نیز باعث بلاتکلیفی بیشتر، تحمیل هزینه‌های مضاعف و کندی در روند عرضه شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید:

۱. در خصوص تعیین تکلیف قیمت‌ها و شرایط تحویل محموله‌های مربوطه، شفاف و قاطع اعلام نظر گردد.

۲. در صورت آماده نبودن بستر اجرایی سامانه بازارگاه و یا عدم امکان تحویل به بازرگانی دولتی ایران، مجوز عرضه مستقیم محموله‌های رسیده با قیمت‌های سابق صادر شود تا از افزایش هزینه‌ها، زیان واردکنندگان و التهاب بیشتر در بازار جلوگیری گردد.

۳. با توجه به از بین رفتن اعتبار واردکنندگان نزد طرف خارجی و امتناع تامین کنندگان از ارسال محموله جدید، فرآیند صدور نظر دستگاه و نیز تخصیص و تامین ارز عاجلاً تسریع شود.