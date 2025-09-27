به گزارش خبرگزاری مهر، سازمانهای عضو کمیته بینالمللی پارالمپیک (IPC) در مجمع عمومی این کمیته که در سئول کرهجنوبی برگزار شد، به لغو تعلیق کمیتههای ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس رأی دادند.
این دو کمیته در مجمع عمومی ۲۰۲۳ به دلیل نقض تعهدات مقرر در اساسنامه عضویت IPC بهطور محدود تعلیق شده بودند. با تصمیم جدید اعضا، کمیتههای ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس تمامی حقوق و امتیازات کامل عضویت در IPC را مطابق با اساسنامه این نهاد دوباره به دست میآورند.
کمیته بینالمللی پارالمپیک همچنین اعلام کرده است که برای اجرای عملی این تصمیم و بازگرداندن کامل حقوق دو عضو یادشده، همکاریهای لازم را در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد داد.
لغو تعلیق کمیتههای ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس موضوعی بود که با آن در جریان مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته بینالمللی پارالمپیک (IPC) موافقت شد.
