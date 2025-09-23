حضور رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران در مجمع عمومی IPC

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستودومین مجمع عمومی و کنفرانس کمیته بینالمللی پارالمپیک از دوم تا پنجم مهرماه با حضور حدود ۴۰۰ نماینده از ۱۹۰ عضو آن و چندین فدراسیون بینالمللی بهرسمیتشناختهشده از سوی IPC، در سئول پایتخت کرهجنوبی برگزار میشود.
در این رویداد نمایندگان کمیتههای ملی پارالمپیک کشورها، فدراسیونهای بینالمللی و سازمانهای ورزشی افراد دارای معلولیت، حضور خواهند داشت. غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران نیز در این مجمع حضور خواهد داشت و ضمن سخنرانی، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای جنبش پارالمپیک ایران ارائه خواهد کرد.
برنامههای بیستودومین مجمع عمومی و کنفرانس کمیته بینالمللی پارالمپیک از روز چهارشنبه (۲مهر) با برگزاری کنفرانسی دو روزه آغاز خواهد شد. در این کنفرانس، «مایک پیترز: دبیر اجرایی IPC و اعضای تیم مدیریتی ارشد او، گزارشهایی درباره اقدامات انجامشده از زمان برگزاری مجمع ۲۰۲۳ ارائه میکنند. همچنین چند عضو IPC تجربههای موفق خود را بهعنوان نمونههایی برای مطالعه موردی در اختیار دیگر اعضا قرار خواهند داد. این روز با اعطای «نشان افتخار پارالمپیک» از سوی اندرو پارسونز رئیس IPC، به سه فرد برجسته که خدمات شایانی به جنبش پارالمپیک داشتهاند به پایان خواهد رسید.
روز پنجشنبه (۳مهر) نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه IPC برنامهها و دیدگاههای خود را به اعضا معرفی میکنند.
از روز جمعه (۴مهر) مجمع عمومی آغاز خواهد شد و یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار، بررسی وضعیت عضویت کمیتههای ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس خواهد بود. این دو کمیته در مجمع ۲۰۲۳ بهطور جزئی تعلیق شده بودند و این بار اعضا درباره ادامه تعلیق کامل، تعلیق جزئی یا لغو تعلیق تصمیمگیری خواهند کرد.
روز شنبه (۵مهر) نیز انتخابات هیئت رئیسه IPC برگزار میشود. «اندرو پارسونز» (رئیس فعلی) و «دونگهیون بِی» از کرهجنوبی برای ریاست رقابت خواهند کرد. همچنین 6 نامزد برای دو پست نایب رئیسی معرفی شدهاند که طبق اساسنامه، یکی از نواب رئیس باید همجنس رئیس نباشد و نایب رئیس دوم نیز نباید با نایب رئیس اول هم جنس باشد. علاوه بر این، ۲۶ نفر برای هفت کرسی عضویت عادی رقابت میکنند که دستکم سه نفر از آنها باید زن و سه نفر مرد باشند.
مجمع عمومی IPC بهعنوان مهمترین گردهمایی این نهاد، محلی است که اعضا، سیاستها و مسیر آینده جنبش پارالمپیک را تعیین میکنند. آخرین دوره این مجمع، سال ۲۰۲۳ به میزبانی بحرین برگزار شده بود.
کمیته پارالمپیک کرهجنوبی پس از یک فرآیند رقابتی، به عنوان میزبان این دورهی مجمع انتخاب شد.
غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک به منظور حضور در مجمع عمومی و کنفرانس کمیته بینالمللی پارالمپیک (IPC) عازم کره جنوبی شد.
