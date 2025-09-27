به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) به میزبانی سئول در کره جنوبی برگزار شد. در جریان این مجمع «اندرو پارسونز» با کسب ۱۰۹ رای از مجموع ۱۷۷ ماخوذه برای سومین دوره متوالی به عنوان رئیس IPC ابقا شد.

اندرو پارسونزِ برزیلی اولین بار در جریان مجمع انتخاباتی ۲۰۱۷ IPC در ابوظبی به عنوان رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک انتخاب شد و در انتخابات ۲۰۲۱ که به صورت مجازی برگزار شد نیز توانست برای دومین بار در این سمت ابقا شود.

رئیس IPC فعالیت هایش در حوزه ورزش افراد دارای معلولیت را در کمیته پارالمپیک برزیل آغاز کرد. او ابتدا دبیرکل این کمیته بود و طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ هم ریاست آن را عهده دار بود. اندرو پارسونز در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ هم ریاست کمیته پارالمپیک آمریکا را بر عهده داشت. او پیش از ریاست در IPC، عضو هیئت اجرایی این کمیته بود.

مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) در حالی برگزار شد که غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران نیز در آن حضور داشت.