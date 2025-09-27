نخبگان سرمایه اصلی کشور و پشتوانه جامعه اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: نعمتهای بیپایان پروردگار را نمیتوان احصا کرد و یکی از بزرگترین این نعمتها، علم و دانش است که سرمایه اصلی کشور محسوب میشود.
وی با تقدیر از خدمات علمای و نخبگان، افزود: سرمایه اصلی کشور، دانش و دانشمندان آن، به ویژه نخبگانی هستند که با احساس مسئولیت، بار سنگین پیشرفت کشور را بر دوش میکشند و این افراد بزرگترین پشتوانه جامعه ما هستند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به توطئههای مستمر دشمنان جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: از زمان مرحوم امیرکبیر که تلاش کرد دانش را در جایگاه واقعی خود در سرزمین اسلام نهادینه کند، ایادی استکبار مانع شدند، اما به برکت انقلاب اسلامی، استقلال علمی حاصل شد.
وی با تأکید بر لزوم بهکارگیری علم در مسیر صحیح، بیان کرد: دانش یک فریضه شرعی است، اما مشروط به شرایطی است.
آیتالله عبادی با بیان اینکه دانش همچون شمشیر دو دم است اگر در دست انسان صالح باشد، برای بشریت مفید است، ادامه داد: اگر در دست نااهلان قرار گیرد، به خطرناکترین ابزار برای نابودی انسانیت تبدیل میشود.
وی با بیان اینکه دین و دانش باید همراه هم باشند، افزود: جدایی این دو به انحراف هر دو میانجامد و دین بدون دانش به خرافات کشیده میشود.
آیتالله عبادی با اشاره به مسئولیت خطیر نخبگان، گفت: شما سرمایههای بزرگ جامعه اسلامی و بلکه سرمایه تمامی بشریت هستید و با عمل هدفمند و بهکارگیری علم نافع، میتوانید هم گرههای زندگی بشر را بگشایید و هم دست متجاوزان را از سر مردم کوتاه کنید.
نظر شما