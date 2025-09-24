سجده شکر ورزشکار پس از پیروزی یک نوع رزم در عرصه جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی، صبح چهارشنبه در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای ورزشکار و هفت تن از ورزشکاران المپیک استان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ورزش تنها برای سلامت جسم نیست و ارزش حقیقی آن در خدمت به اهداف الهی و انسانی معنا پیدا می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: ورزش تمرینه و تمرین راه شکوفایی استعدادها است و در زبان ما ورزش بیشتر بر قالب تمرین‌های فیزیکی بدن اطلاق می‌شود.

عبادی تأکید کرد: ورزش اگر تنها در بدن خلاصه شود، پایان‌پذیر خواهد بود، اما زمانی که با مقاصد قرب الهی گره بخورد، فصل تازه‌ای می‌گشاید.

وی افزود: ورزش تنها برای سلامت تن نیست، زیرا تن سرانجام فرسوده می‌شود و ارزش زمانی ماندگار می‌شود که ورزش در مسیر احقاق حق و ابطال باطل، نابودی ظالم و یاری مظلوم قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: در فقه اسلامی نیز مسابقاتی مانند تیراندازی و اسب‌دوانی ارزش معنوی یافته و حتی پیامبر اکرم (ص) در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند چرا که برای یاری مظلوم می‌توان از آن استفاده کرد.

عبادی با اشاره به اهمیت رزمایش‌ها و تمرینات نظامی تصریح کرد: رزمایش همان تمرین هدفمند است که گاه ارزش آن از میدان نبرد هم بالاتر است، زیرا جنبه پیشگیری دارد.

وی افزود: در روایات آمده است که اگر کسی در رزمایش جان خود را از دست بدهد، ثواب او از شهید میدان جنگ بیشتر است، چراکه در حال انجام وظیفه و آماده‌سازی برای دفاع از اسلام بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: جامعه قوی تنها یک راه دارد و آن هم تقویت در همه عرصه‌ها چه در جسم، چه در فکر و چه در اراده است و وقتی جامعه قوی باشد، دشمن حتی نمی‌تواند نگاه چپ به آن بیندازد و این همان چیزی است که رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود بر آن تاکید کرده‌اند.

وی با اشاره به موفقیت‌های اخیر ورزشکاران کشور در میادین جهانی اظهار کرد: ورزشکاران ایرانی در سطح بین‌الملل خوش درخشیدند، به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی از آنان ستایش کردند.

عبادی یادآور شد: وقتی ورزشکار ما پیروز می‌شود، پرچم جمهوری اسلامی را برافراشته، سجده شکر به جا می‌آورد و مدال خود را به خانواده شهدا تقدیم می‌کند، این خود نوعی رزم در عرصه جهانی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه ایران باید کشوری قوی، قدرتمند و الهی باشد، گفت: ما نه ظلم می‌کنیم و نه ظلم را می‌پذیریم.

وی افزود: این اصل موضوع در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده و کلید نجات میلیاردها انسان مظلوم جهان است که زیر چکمه‌های اندیشه‌های فاسد لیبرال دموکراسی و استکبار له شده‌اند.