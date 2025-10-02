شهید «مصطفی چمران» نماد تلفیق نخبگی و ایمان بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح پنج شنبه در دیدار با رئیس بنیاد نخبگان استان با تأکید بر نقش محوری «علم و ایمان» در پیشرفت جامعه، بیان کرد: شهید دکتر مصطفی چمران نمونه‌ای بارز از «نخبگی همراه با تعهد ایمانی و اوج معنویت» بود.

وی با اشاره به شخصیت خانوادگی شهید چمران، اظهار کرد: این خانواده جلوه‌ای از پیوند دانش، دین و خدمت به مردم بودند و مادر همسر شهید چمران نیز انسانی وارسته و عارف بود که با سرمایه خود از کودکان بی‌سرپرست حمایت می‌کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه «مسئولیت نخبگان بسیار خطیر است»، تأکید کرد: دانش بدون ایمان به خرافات منجر می‌شود و دین بدون دانش نیز آسیب‌زاست.

وی با بیان اینکه امروز بشر به دلیل جدا شدن دانش از ایمان، گرفتار بحران‌های متعدد شده است، گفت: همکاری و تعامل نزدیک نخبگان با قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی «کلید اصلی حل مشکلات و توسعه کشور» است.

آیت‌الله عبادی با بیان اینکه حل مشکلات جامعه و به‌کارگیری صحیح دانش، مستلزم همکاری نزدیک نخبگان با مسئولان است، گفت: دانش باید به دست کسانی برسد که شایسته خدمت به مردم هستند.

وی با تبیین دو نگرش متفاوت به علم، بیان کرد: تفکر توحیدی که علم را امانتی الهی می‌داند، راهگشای خدمت به مردم و توسعه پایدار است، در حالی که «تفکر قارونی» که همه چیز را محصول تلاش فردی می‌داند، جز شر و آسیب برای جامعه نتیجه‌ای ندارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با ابراز امیدواری از نقش‌آفرینی نخبگان در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، گفت: امیدواریم تمدن اسلامی بر پایه علم و ایمان شکل بگیرد و این تمدن با تلاش شما و همکاری مسئولان و مردم، الگویی برای جهان باشد.