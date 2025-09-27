سلحشور: ۲۴ کاروان سلامت به مناطق محروم هرمزگان اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور با اعلام این خبر اظهار کرد: این کاروان‌ها با هدف ارتقای سطح بهداشت و ارائه خدمات درمانی و حمایتی به اقشار نیازمند، بیش از ۳۵۰۰ بهره‌ور را تحت پوشش قرار داده‌اند.

وی افزود: علاوه بر خدمات درمانی، ۱۲۰۰ بسته معیشتی نیز بین نیازمندان توزیع شده که ارزش ریالی مشارکت داوطلبان در این فعالیت‌ها بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به اهمیت حضور داوطلبان در این برنامه‌ها، تأکید کرد: همکاری داوطلبان در ارائه خدمات سلامت و توزیع بسته‌های حمایتی، نقش مؤثری در بهبود شرایط زندگی و سلامت جامعه ایفا می‌کند و نشان‌دهنده همبستگی اجتماعی در استان است.

سحلشور تصریح کرد: فعالیت‌های داوطلب محور با هدف کاهش نابرابری‌های دسترسی به خدمات درمانی و حمایت اجتماعی در مناطق محروم طراحی شده و ادامه آن در ماه‌های آینده نیز در دستور کار قرار دارد.