۳۳۳ واحد تولیدی کشاورزی راکد است؛آمادگی برای آغاز کشت پائیزه در استان

محمد امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از آمادگی برای آغاز کشت پاییزه در سطح ۱۴۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: برای کشت پاییزه در سطحی معادل ۱۴۳ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان آمادگی کامل وجود دارد که محصولات راهبردی و اصلی آن شامل گندم، جو، کلزا و همچنین چغندر قند خواهد بود.

وی در ادامه به برنامه‌های خاص کشت اشاره کرد و افزود: برای محصول چغندر قند، امسال سطح زیر کشتی به وسعت ۱۰۰ هکتار در استان هدف‌گذاری شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با پرداختن به موضوع واحدهای تولیدی غیرفعال در بخش کشاورزی بیان کرد: در حال حاضر ۳۳۳ واحد تولیدی در حوزه کشاورزی استان غیرفعال هستند که از این تعداد، بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، حدود ۲۰۰ واحد قابلیت احیا و بازگشت به چرخه تولید را دارند.

امیری در تشریح اصلی‌ترین مشکل این واحدها اضافه کرد: عمده نیاز واحدهای تولیدی راکد، تأمین «سرمایه در گردش» است و در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، بسیاری از موانع و مشکلات پیش‌روی آنان برطرف شده و این واحدها می‌توانند مجدداً فعال شوند.