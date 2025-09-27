حیدری: هفته دفاع مقدس، فرصتی برای پیوند علم و ایثار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید منصور صمصام حیدری صبح شنبه با حضور در پارک علم و فناوری استان اردبیل ضمن تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: گرامیداشت هفته دفاع مقدس تنها یادآوری فداکاریهای گذشته نیست، بلکه فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیتپذیری در تمامی حوزهها، از جمله عرصههای علمی و فناورانه است.
وی با بیان اینکه روحیه جهادی و ایثارگرانه دوران دفاع مقدس میتواند الگوی مناسبی برای پیشرفت در حوزههای نوین باشد؛ افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند میان فرهنگ مقاومت و تلاش علمی هستیم تا با اتکا به توان داخلی، مسیر توسعه پایدار را هموار کنیم.
فرمانده بسیج ادارات استان اردبیل همچنین با تقدیر از فعالیتهای فناورانه جوانان استان در حوزههای دانشبنیان، تأکید کرد: حمایت از نخبگان و ایجاد بستر برای تجاریسازی ایدههای نو، مصداق بارز جهاد علمی در گام دوم انقلاب است و باید با روحیهای الهامگرفته از دفاع مقدس، این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.
حبیب ابراهیمپور رئیس پار ک علم وفناوری استان اردبیل نیز در این نشست با استقبال از حضور فرمانده بسیج گفت: حضور سرهنگ حیدری و تاکید بر ارزشهای دفاع مقدس، یادآور اهمیت پیوند علم و فناوری با فرهنگ ایثار و مقاومت است و ما تلاش خواهیم کرد این ارزشها را در برنامههای مجموعه بیشتر ترویج دهیم.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت تربیت نسل آینده فناوران و پژوهشگران کشور خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای ما، نهادینهسازی فرهنگ خودباوری و مسئولیتپذیری در میان جوانان است؛ چرا که تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص، زیربنای هرگونه پیشرفت علمی و صنعتی به شمار میرود.
