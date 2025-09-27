سرهنگ حبیب زاده: هر فرد سفیر پیام شهدا به نسل آینده باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب زاده ظهر شنبه در یادواره شهدای والامقام عملیات طریق القدس، ضمن گرامیداشت نام و یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار کرد: رسالت امروز ما ادای دین به این عزیزان است و بهترین راه آن، انتقال و ترویج فرهنگ شهدا به نسل جدید است و هر فرد می‌تواند سفیر پیام شهدا به نسل آینده باشد.

وی تأکید کرد: هر یک از ما می‌توانیم به‌عنوان سفیران شهدا در محله‌ها، مدارس و مساجد پیام شهدا را به نسل‌های آینده منتقل کنیم و با گرامیداشت ارزش‌های دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت را ترویج دهیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل با تشریح عملیات طریق القدس، گفت: این عملیات یکی از عملیات‌های بزرگ و مهم دوران دفاع مقدس ایران در جنگ ایران و عراق است که در سال ۱۳۶۱ انجام شد که هدف اصلی این عملیات آزادسازی بخش‌هایی از منطقه بصره در جنوب عراق و شکستن خطوط دفاعی دشمن بود.

حبیب زاده با اشاره به شهدای والامقام عملیات طریق‌القدس خاطرنشان کرد: در این عملیات ۱۴ شهید از استان اردبیل در کنار سایر شهدای گرانقدر تقدیم گردید.