فتحی: دفاع مقدس فرصت شناسایی هویت زن مسلمان را فراهم کرد

فیروزه فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یکی از برجسته‌ترین حماسه‌های ملت ایران در حفاظت از ارزش‌های سرزمین مقدس ایران اسلامی و یادآور رشادت‌ها و جانبازی‌های هشت ساله ایثارگران در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: هفته دفاع مقدس مظهر حماسه، وحدت، ایثار و از خودگذشتگی ملت بزرگ ایران اسلامی و تداعی کننده دلاوری و سلحشوری مردان و زنانی است که برای دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جانفشانی کرده و استقلال و آزادگی را برای نسل‌های آینده این سرزمین به ارمغان آوردند.

مسئول قرارگاه بانوان فاطمی امامزاده سید ابراهیم (ع) لاهرود تصریح کرد: امروز تاریخ به خوبی گواهی می‌دهد که رشادت‌ها، فداکاری‌ها و از خودگذشتگی های آزادمردان و شیرزنان پیرو مکتب عاشورا با پیروی و الگوپذیری از نهضت سرخ عاشورا بر تمام زیاده خواهی ها و یاوه گویی های ابر قدرت‌ها خط بطلان کشیده است.

فتحی به نقش زنان در دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: زنان مسلمان ایرانی با الهام از تعالیم اسلامی و با شجاعت و شهامت وصف ناشدنی، نقش بسزایی در افتخارات دوران دفاع مقدس داشتند و اگر حضور بانوان فداکار نبود به یقین پیروزی‌های دفاع مقدس حاصل نمی‌شد.

وی خاطر نشان کرد: نقش زنان در پشت جبهه‌ها در حمایت و تشویق مردان و فرزندانشان به جهت حضور در جبهه و تشکیل هسته‌های محلی برای کمک و پشتیبانی مردان در جنگ، از عوامل موفقیت ساز دفاع مقدس بود.

مسئول قرارگاه بانوان فاطمی امامزاده سید ابراهیم (ع) لاهرود تاکید کرد: دفاع مقدس فرصت شناسایی هویت و شخصیت زن مسلمان را فراهم کرد تا در جریان آزمونی سخت، توانایی‌ها، لیاقت‌ها و شایستگی‌های خود را بشناسد و به عنوان سرمایه‌ای گرانبها در راه خودباوری و پاسداری از حرمت خویش ارج نهد.

فتحی بیان کرد: قدرت شگرف زنان ایرانی که به سبب همین خودشناسی و خودباوری حاصل آمده بود، توانست در تغییر و تعیین مسیر رویدادهای اجتماعی نظیر دفاع مقدس نقش مهمی را ایفا کند و دشمنان را به تعجب وادارد، زیرا به مفهوم واقعی کلمه، تحولی عظیم در نگرش‌های زنان ایجاد شد و «هنر زن بودن» در تحولات و تغییرات نظام ارزشی به سوی معنویت، باز تعریف شد.