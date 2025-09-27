فرمانده قرارگاه کربلا : خوزستان کلید امنیت و اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد خادم سیدالشهدا صبح امروز شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: خوزستان از اهمیت راهبردی برخوردار است و در طول جنگ‌ها و تحولات مختلف همچون دفاع مقدس، جنگ با داعش و نبرد دوازده‌روزه، نقشی کلیدی در صیانت از کشور داشته است.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس، استان خوزستان بارها مورد حملات موشکی و بمباران شدید قرار گرفت و رزمندگان جان‌برکف با ایثار و شجاعت از خاک خود دفاع کردند. دشمن بارها نقاط مختلف استان را هدف قرار داده اما مقاومت مردم و نیروهای مسلح اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک از دست برود.

فرمانده قرارگاه کربلا به دستاوردهای نظامی دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: از جمله موفقیت‌های ما در آن جنگ، ایجاد توان پهپادی و موشکی بود که امروز نیز در تأمین امنیت کشور تأثیرگذار است. جنگ با داعش نمونه‌ای دیگر از اقتدار نیروهای ما در برابر تهدیدات تروریستی بود که با حضور مقتدرانه رزمندگان، گروه‌های تروریستی شکست خوردند.

سردار خادم سیدالشهدا به جنگ دوازده‌روزه با رژیم صهیونیستی پرداخت و اظهار داشت: نیروهای ما در این نبرد با موشک‌ها و پهپادها واکنش سریع و مؤثر نشان دادند که منجر به نابودی توان دشمن شد. حضور فعال و مدیریت قرارگاه‌های دفاعی در استان باعث شد حملات موشکی را بدون تلفات گسترده مدیریت کنیم.

وی درباره جایگاه خوزستان در امنیت ملی تصریح کرد: پس از تهران، خوزستان دومین استانی است که بیشترین اهمیت را در استراتژی دفاعی کشور دارد. به همین دلیل مسئولان استان باید با همدلی و همکاری کامل، به مدیریت بهینه منابع و رفع مشکلات بپردازند.

فرمانده قرارگاه کربلا تأکید کرد: یکی از معضلات استان، وجود اختلافات داخلی و خودزنی است که موجب کاهش کارآمدی مدیران می‌شود و این وضعیت باید اصلاح شود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران اضافه کرد: متأسفانه بوروکراسی اداری و مشکلات مختلف باعث فرار سرمایه‌گذاران از استان می‌شود و لازم است شرایطی فراهم شود تا با حمایت و تسهیل امور، توسعه اقتصادی خوزستان سرعت گیرد.

سردار خادم سیدالشهدا اشاره‌ای نیز به مشکلات زیرساختی و کمبود برق برای صنایع و تولیدکنندگان داشت و ضمن تأکید بر پیگیری رفع این موانع، گفت: حمایت مسئولان در تأمین زیرساخت‌ها یک ضرورت است تا کارخانه‌ها و پروژه‌های اقتصادی متوقف نمانند و بتوانند به رشد و شکوفایی برسند.

وی از اثرات حضور مسئولان استان در میدان‌های عملیاتی و مدیریت بحران در زمان حملات موشکی قدردانی کرد و گفت: تشکیل ۱۴ قرارگاه فعال در سراسر استان نمونه‌ای موفق از مدیریت بحران و هماهنگی دستگاه‌ها بود که الگویی برای سایر استان‌ها است.

فرمانده قرارگاه کربلا خاطرنشان کرد: باید به جوانان امروز این استان الهام بخشید و فرهنگ ایثار و رشادت دوران دفاع مقدس را به عنوان میراثی گرانبها حفظ کرد.

سردار خادم سیدالشهدا بیان کرد: حمایت عملی و مدیریت واحد و قوی، کلید توسعه و امنیت پایدار خوزستان است و مسئولان باید با وحدت و تلاش مضاعف، موانع پیشرفت استان را برطرف کنند تا خوزستان به جایگاه اصلی خود به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشور دست یابد.