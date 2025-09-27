به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: نتانیاهو یک مجرم بین‌المللی است که طی بیش از دو سال، حدود ۷۰ هزار انسان بی‌گناه را کشته است. نام او در صدر سیاهه جنایتکاران تاریخ است؛ از آغاز ظهور و بروز قوم‌های بدوی و وحشی تاکنون که عصر فرامدرنیته است، تاریخ بشر کمتر جنایتکاری همچون نتانیاهو را به خود دیده است.

نام نتانیاهو را باید در کنار نام صدام، راتکو ملادیچ، اسلوبودان میلوشویچ، جوزف منگله و ده‌ها فردِ قسی‌القلب دیگر در ردیف جنایتکاران جنگی قرار داد.

قتل عمد، وارد آوردن رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت افراد، تخریب و تصرف اموال در سطح گسترده، حملات عمدی ضدغیرنظامیان، حملات عمدی به‌سوی اهداف غیرنظامی، حملات عمدی علیه کارکنان، تاسیسات، ابزار، واحدها، یا خودروهایی که در خدمات بشردوستانه یا هیات‌های پاسدار صلح، مشغول هستند، بمباران یا حمله به شهرها، روستاها و نقاط مسکونی، اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی و اعلام اینکه هیچ‏کسی در امان نخواهد بود؛ اینها مجموعه‌ای از مصادیق جنایت جنگی است که در ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بدان تصریح شده و تمامی آنها ازسوی صهیونیست‌ها به سرکردگی نتانیاهو در غزه صورت پذیرفته است.

رژیم صهیونیستی و نمادهای این رژیم وحشی ازجمله نتانیاهوی آدم‌کُش در حال حاضر در پایین‌ترین و بدترین جای خود از نظر افکار عمومی در آمریکا، انگلیس، سراسر غرب و کل جهان هستند. مردم از آنها متنفرند و دلیل نفرت مردم، کشتن کودکان، بمباران بیمارستان‌ها و دزدیدن زمین و تجاوز غیرقانونی به حریم قانونی کشورهاست.

یک تنبیه آرام!

جهان تاکنون با نتانیاهوی سفاک مماشات کرده است؛ اینکه مقامات کشورها هنگام سخنرانی این جانی، به نشانه اعتراض، سالن سازمان ملل را ترک کردند، کمترین کاری است که می‌شد با او کرد. نتانیاهو در حالی امسال به نیویورک سفر کرده که بسیاری از متحدان غربی این رژیم ازجمله انگلیس، فرانسه، اسپانیا و بلژیک و همچنین برخی کشورهای دیگر مانند کانادا و استرالیا کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخته‌اند و تل‌آویو این روزها از منزوی‌ترین رژیم‌های جهان محسوب می‌شود.

انزوای رژیم منحوس صهیونیستی و نفرت جهانی از نخست‌وزیر جنایتکار این رژیم در شرایطی است که چنین برنامه و هدفی از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران دنبال می‌شد و آنها در این آرزو بودند تا ایران را در دنیا منزوی کنند اما قضیه بالعکس شد و این رژیم اسرائیل بود که در دنیا منفور و منزوی شد و نماد و نشانه این امر نیز در صحن سازمان ملل، هنگام سخنرانی نتانیاهو کرد داشت. سال گذشته نیز شمار زیادی از نمایندگان کشورهای مختلف به دلیل نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، پیش از آغاز سخنرانی نتانیاهو سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ترک کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که معدود حامیان نتانیاهو با تشویق‌های پراکنده کوشیدند فضای اعتراضی حاکم بر نشست را کمرنگ جلوه دهند.

اما در حالی رژیم صهیونیستی با فرافکنی، فلسطینیان را به اجماع‌سازی برای تحریم سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل متهم می‌کند که با تداوم جنایت نسل‌کشی در غزه، موج بی‌سابقه نفرت جهانی از اشغالگران صهیونیستی در سراسر جهان شکل گرفته است.

با گذشت دو سال از جنگ ویرانگر غزه، اسرائیلی‌ها به ویژه مقامات صهیونیستی در معرض خشم شدید افکار عمومی در اروپا هستند و به شدت منفور شده‌اند؛ به‌طوری که مواضع بسیاری از مقامات اروپایی در قبال رژیم صهیونیستی تغییر کرده است.

فشارهای بین‌المللی در پی تشدید فاجعه انسانی در غزه به حدی رسیده است که نتانیاهو به‌تازگی در سخنرانی خود به انزوای سیاسی جهانی رژیم صهیونیستی اذعان کرد و گفت که اسرائیل باید برای نجات خود به سیاست اقتصاد بسته و خوداتکا روی بیاورد. پیش‌بینی می‌شود با توجه به تداوم جنایت نسل‌کشی در غزه همزمان با اقدام کشورهای غربی برای به رسمیت‌شناختن کشور مستقل فلسطین، موج منزوی کردن رژیم صهیونیستی در دنیا تشدید شود.

تحلیل‌گران معتقدند که اقدام هماهنگ کشورهای غربی علیه رژیم صهیونیستی پیام روشنی برای جامعه جهانی خواهدداشت که سیاست‌های جنگ‌طلبانه و اشغالگرانه اسرائیل بیش از هر زمان دیگری مشروعیت خود را از دست داده است.

اما در واکنش به انزوای بین‌المللی صهیونیست‌ها، بخش دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی نیز در نیویورک، همزمان با سفر نتانیاهو به آمریکا کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای علیه حماس، نزدیک ساختمان سازمان ملل و میدان تایمز به راه انداخته است. همزمان یک کد در تابلوهای تبلیغاتی نمایش داده می‌شود که با اسکن کردن آن به وب‌سایتی هدایت می‌شوند که هفتم اکتبر (عملیات طوفان‌الاقصی) را به نمایش می‌گذارد.

در حالی جنایتکاران صهیونیستی تلاش می‌کنند با پروپاگاندای رسانه‌ای و مظلوم‌نمایی در نیویورک، نسل‌کشی خود را در غزه توجیه کنند که با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه غزه، ماشین کشتار اسرائیلی با حمایت آمریکا همچنان بی‌وقفه جان فلسطینیان را می‌گیرد.

در تازه‌ترین آمار جنایت نسل‌کشی، حداقل ۶۵ هزار و ۵۰۲ شهید و ۱۶۷ هزار ۳۷۶ زخمی که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند، ثبت شده است. افزون بر این، تاکنون ۴۴۲ فلسطینی ازجمله ۱۴۷ کودک بر اثر قحطی و گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند.

این کشتار تنها بخشی از سیاست کلان اشغالگران با هدف نابودی فلسطینیان و حذف هویت فلسطینی است. آنها با بمباران تمام ساختمان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی ضمن محاصره کامل غزه و ممنوعیت از ورود غذا، آب و دارو به ساکنان، به نسل‌کشی خود ادامه می‌دهند.

این جنگ ماهیت واقعی رژیم اشغالگر را عریان کرده است؛ به‌طوری که کمیته تحقیق سازمان ملل برای نخستین بار در گزارشی نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه را تأیید کرد.

از نگاه ناظران، اشغالگران به‌نام بقا می‌جنگند اما بذر فروپاشی خویش را می‌پاشند. موج اعتراضات مردمی، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و تظاهرات میلیونی در جهان، رژیم صهیونیستی را بیش از هر زمان به موجودیتی منفور و منزوی بدل کرده است.